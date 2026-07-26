Д-р Мазнейков: 5 пъти питах аптекаря в Гърция да не бърка - антибиотик само за 5 евро!

У нас лекарствата са скъпи, защото целта е печалба от реизнос, а не да са достъпни за хората, възмущава се известният ортопед

Пет пъти питах аптекаря в Офриньо да не би да е сбъркал цената на антибиотика, тъй като струваше 5 евро.

Така д-р Христо Мазнейков описа случката, провокирала го да пусне във фейсбук пост със справнение на цената на едно и също лекарство у нас и в гръцка аптека. С него преди седмица той предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и в медиите.

Тъй като претърпял операция, лекарят ортопед трябвало 3 седмици да приема антибиотика "Аугментин". Купил си опаковки от софийска аптека, но с пословичната си разсеяност при последвалото заминаване на почивка в Гърция ги забравил у дома. Така се наложило да търси гръцки колеги лекари, да им обясни случая и те да му изпишат медикамента, за да си го купи с рецепта в тамошна аптека.

И там не го продават без печалба, нали? Реших, че е 5 евро спрямо 15 евро е прекалено сериозна разлика и нашите институции трябва да се информират, защото е меко казано странно, разказа той пред Би Ти Ви защо алармирал.

В България антибиотикът се продава по 7 таблетки - форма, приетата заради износа на Запад. А в Гърция, за да си остане антибиотикът на местния пазар, а не да се изнася, се продава под формата на 6 таблетки, за да си остане само там и да не се изнася. И цената му е домашна, конкурентна - това обяснили колеги на д-р Мазнейков. Освен това ДДС в Гърция за лекарствата е 9%.

Той напомни как прокуратурата подгони бившия министър Асена Сербезова, когато предупреди, че България ще има недостиг на лекарства, ако не се регулира износът на някои медикаменти.

Време е хората, които отговарят по тези въпроси в страната ни, да сложат един намордник на лекарствената политика. Това, което виждате, е ежесекундно бъркане в джоба на обикновените хора. Над 40% от бюджета си Здравната каса плаща за лекарства, това го няма по света - там е до 25%, категоричен е той. А в същото време държавата оставила нас, лекарите, да казваме на пациентите кое колко струва и после на нася се сърдят. Аз съм лечител, защо трябва да се занимавам с такива неприсъщи дейност, възмутен е докторът..

Лекарствата у нас са ориентирани към реизнос и затова цените им са такива, обобщи д-р Мазнейков и лансира своя идея за простичко и бързо решение на проблема, включително с покупката на медикаменти за болниците - "прави се една платформа към Министерството на здравеопазването или по-скоро към здравната каса и всички ние, лекарите и болниците, си пазаруваме от платформата". Цената е видима там, достъпно е, идеята е проста. Има прекрасни отдели в НЗОК, които са наясно с нещата, могат да го направят, убеден е той.