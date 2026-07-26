Георг Георгиев, ГЕРБ: Не бързаме да обявим кандидатите си за президент и вицепрезидент

ГЕРБ е била винаги автономна във взимането на решенията си и се е ръководила от най-добрия интерес на гражданите на първо място предвид кандидатите си за президент. Традиционно в годините назад, ние септември сме обявявали кандидата си за президент и вицепрезидент. Много логично би било и сега да постъпим така, но тук няма нещо, което да пресира или налага избързване. Няма нещо, което гоним като крайни срокове. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Георг Георгиев, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС и бивш външен министър.

"Не мисля, че г-жа Йотова с нещо е изненадала. Най-логичен от нейна страна ход. Оттук нататък останалия политически процес продължава да си върви. Тя също има въпросителна, която се оказа, че трябва да отговори, а именно - кандидатът за вицепрезидент. Всички партии имат свой собствен план, по който се движат", така той коментира това, че в петък Илияна Йотова обяви президентската си кандидатура на предстоящите избори наесен.

"Видяхме колко интересни политики предвижда кабинетът и как чертае бъдещето на страната в един дисонанс с това, което лидерът на мнозинството говореше само преди няколко месеца за бюджета, за това колко е лош, крадлив, обричащ. А сега мнозинството всъщност явно обрече с много по-тежка присъда от тази, която чертаеше на нашето правителство само преди няколко месеца", подчерта той.

"Колегите от "Демократична България" и от "Продължаваме промяната" са много добри в заклинанията, в клетвите. Те постоянно чертаят линии, поставят граници, лимити. Там е много сложно човек вече да се ориентира. То така стигнахме до настоящото правителство в интерес на истината. Те сега са много активни да го критикуват в Народното събрание. Но в крайна сметка, ако трябва да направим една ретроспекция на последните 5 години вината за всичко, което се случи и не се случи в България от 2021 г. насам е тяхна. Смятам, че те го осъзнават, няма да си го признаят. Давам си сметка, че когато бъркаш, се изисква много сила, за да можеш да си погледнеш истината в очите", заяви Георгиев.

"В първото искаме на американската администрация да бъдат разположени у нас техни самолети се говори за усилено предно присъствие на НАТО. Това е учение. Това, което искаха от нас американските ни колеги, беше за разполагане на тези цистерни във връзка с усиленото предно присъствие на източния фланг на НАТО и във връзка с учение. Сега в момента вече в новата нота се говори за операции в Близкия изток. И управляващите тук или трябваше да кажат, че американските колеги лъжат и първата нота е била с измамно основание и това, което са правили те не е било същото, което пише в нотата. Или сега просто да не стигаме до този абсурд. Ние не видяхме текста на новата нота. Тя беше само цитирана. Говорим за политико-военен характер. Това е причината, поради която решението минава през НС. В следващия момент колегите казват: "Ама тук става въпрос само за логистични операции". И министерството на външните работи излиза с едно обяснение как това е абсолютно незастрашаващо, незаплашващо, не трябва да се страхуваме. Само преди 4 месеца има цитат от март месец на премиера Радев, който казва: "Ситуацията с Иран е взривоопасна, България става цел". Кое е истината?, попита бившият външен министър.

В понеделник премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли (миналия петък), е получил спешна нота от САЩ с искане на авиобаза "Безмер" да бъдат базирани 8 американски самолети - цистерни, които да подпомогнат военните действия на Щатите в Близкия Изток.

В сряда парламентът разреши престой от 24 юли до 1 октомври. Става по силата на споразумението ни със САЩ от 2006 г. за ползване на базите, които ще се ремонтират с пари от НАТО. Американският президент Доналд Тръмп благодари на Радев за разрешението американските самолети - цистерни да бъдат базирани на авиобаза "Безмер".

В момента ние сме само 2 държави, които имат изрично казано за операции в Близкия изток - ние и Румъния. За всички останали - ставаше въпрос за учения и тренировки. Нотата, която пристига в началото на тази година в министерството на отбраната и на база на която министър Запрянов дава разрешението за първите самолети, е с едно основание. Нотата, която е пристигнала сега - е с друго основание. И пак нямаше да има проблем, ако не беше това разнопосочно говорене на правителството, което се опитва да припише всичко лошо на предишните, но когато същото или близко до това се случва на тях, вече само защото са те, всичко е наред и е правилно. Няма как това да бъде нормален, градивен стил на работа, посочи той.

"Ние не участваме във войната в Близкия изток. Поне не участвахме в моментите преди решението, което онзи ден взе правителството. Тук вече може да се зададе въпросът дали е конституирана България като страна активно или не. По смисъла на това, че ние твърдим, че на Иран не бива да се позволява да има ядрена програма за военни цели и не бива Иран да разработва ядрено оръжие. По смисъла на това, че ние осъждаме изключително бруталния начин, по който там бяха потушени протестите с цената на човешки жертви, мисля, че всички сме на една страна - и ЕС, и нашите съюзници от САЩ", каза депутатът от ГЕРБ-СДС.

Бившият външен министър коментира и думите на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, според когото България е сред съюзниците, реагиращи бързо на американските искания.

"Това е твърде извадено от контекста. Никога не е ставало въпрос, че България казва 'да', преди дори да бъде попитана. Ставаше дума за ситуацията, в която някои държави отказаха американски самолети да използват техните летища. Тогава естествено се оформиха две групи съюзници – едните изпълняват съюзническите си ангажименти и работят в тясно сътрудничество със Съединените щати, а другите отказаха."

На въпрос дали България е била поставена под натиск от американската страна, Георгиев заяви, че няма информация за подобни разговори. По думите му управляващите използват различен подход към едни и същи теми в зависимост от това дали са в опозиция или на власт.

„Когато ние защитавахме дерогацията за "Лукойл", ни обвиняваха, че грешим. Днес самите те говорят колко важна е тази дерогация за българския национален интерес. По същия начин стоят нещата и със сътрудничеството със Съединените щати. Това показва един двоен стандарт."

Той призова политиците да бъдат по-внимателни в публичните си изказвания по теми, свързани със сигурността.

„Аз няма да се въплътявам в ролята на политици, които говорят за ядрена заплаха за Европа. Не знам докъде може да стигне войната, но знам, че на полето на политиката трябва много внимателно да се борави с думите. Хората ни слушат и подобни изказвания могат да създадат паника и стрес. Ние като политици трябва да успокояваме гражданите, а не да засилваме страховете им."

Според Георгиев България трябва ясно да защитава позицията си по отношение на иранската ядрена програма.

„Ние не сме страна във войната. Но по отношение на това, че на Иран не трябва да бъде позволено да разработва ядрено оръжие и че осъждаме бруталното потушаване на протестите там с цената на човешки жертви, мисля, че сме на една позиция с Европейския съюз и със Съединените щати. Оттук нататък въпросът каква политика води България е към настоящото правителство и именно то носи отговорността", заяви той.

„Правителството не може да изработи ясна и последователна външнополитическа позиция. По отношение на Украйна се внушава, че България е давала безвъзмездно пари и помощ, което не е вярно. Огромна част от средствата се върнаха обратно в страната по европейските механизми. Само по Европейския механизъм за мир България получи около 400 милиона. Инвестициите в отбранителната индустрия и във военно-промишления комплекс също носят икономически ползи", посочи депутатът.

Георгиев коментира и решението на България да поиска изваждането на определени лица от европейските санкционни списъци.

„Обща практика в Европейския съюз е, когато дадена държава има възражения, да се търси компромис, за да не бъдат блокирани целите санкционни пакети. Но не виждам какъв точно е българският национален интерес от това да бъдат извадени Вагит Алекперов, Искандер Махмудов и руският патриарх. Например България вече има действаща дерогация за компанията, която поддържа вагоните на метрото. Защо беше необходимо да се добавя и физическото лице Махмудов? Освен ако няма обстоятелства, които остават скрити за обществото", каза той.

Георгиев заяви, че вижда сериозен разрив между обещанията и действията на управляващите.

„Виждам една изключително непоследователна политика – както във външните отношения, така и в бюджета. Виждам огромен дефицит, нарастващ дълг, увеличени разходи и обещания, които няма как да бъдат изпълнени. За мен най-големият проблем е разликата между това, което управляващите говореха, когато бяха в опозиция, и това, което правят днес".