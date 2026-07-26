Зам.-шефът на НС от "Прогресивна България": Това в Украйна не е война, а е специализирана операция

Водената пета година война на Путин в Украйна е "специализирана военна операция" - терминът, който Кремъл упорито използваше при нахлуването там. Това смята зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България".

"Според някои дълго продължаващия конфликт вече може да се характеризира и като война, според официални източници говорим за специализирана военна операция", заяви той в "Тази неделя" по Би Ти Ви. "На мен ми е много трудно да намеря разликата, по-скоро е продължаваща специализирана военна операция", обяви депутатът от партията на Румен Радев.

"5 години операция?!", възкликна водещият. По официални данни поне е така, някои я наричат война, при всички случаи е военен конфликт, дето загиват невинни хора, потвърди депутатът.

"Това трябва да спре, ние отдавна сме заявили позицията си, че трябва да се прекрати по дипломатически път", каза зам.-шефът на НС от "Прогресивна България". И настоя, че "не трябва да се подхранва дрънкането на оръжие".

Попитан значи ли това да не се дава оръжие на Украйна, повтори, че трябва да се спре подхранването на дрънкането на оръжие. В политиката към Украйна има много неясноти и много държави в момента, които имат различно отношение, но всички се обединяваме, че не бива да загиват повече невинни хора, каза още Ангелов, като така избегна отговора на въпроса как, ако не се дава оръжие на Украйна, ще бъде спряна Русия да не я завземе цялата. Да не се окаже, че ние сме въвлечени и сме активни участници в един конфликт, добави той. "Външната политика не е за всеки", вметна Иван Ангелов, който по професия е икономист.

Отрече това да има общо с даването на разрешение на САЩ да базира у нас военните самолети - не вземаме страна в един конфликт, а изпълняваме договора си с приятелска държава, каквато е САЩ, обясни зам.-председателят от управляващото мнозинство.

По приетият бюджет Ангелов обяви - слагал край на кризата с управлението на публичните финанси и обезсилва опозицията, като я лишава с възможността да се оправдава с липсата на бюджет. Това обяснява критиките й, смята тай.

Сигналите за завод на "Райнметал" у нас не са много обещаващи, коментира още депутатът на ПБ.