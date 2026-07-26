Родители търсят истината за смъртта на дъщеря си след езотеричен ритуал

Повече от година родители търсят причината за смъртта на дъщеря си. Те смятат, че е била убита. От прокуратурата отказват подробности с мотива, че разследването е в активна фаза.

35-годишната жена е участвала в езотеричен ритуал, по време на който е приела голяма доза никотин. Родителите разказаха пред Нова тв, че вече са подали 15 молби до прокуратурата с искане за информация и ускоряване на разследването, но без резултат.

На 2 юни миналата година семейството получава най-тежкото обаждане - единствената им дъщеря Пепи е починала. "Детето ми беше здраво и спортуваше. Явно е разбрало нещо, което не трябва", смята бащата.

И 13 месеца по-късно родителите нямат отговор на въпросите кога, как и защо е починала дъщеря им. Казват, че няма да се откажат и са готови да наемат частни детективи.

От Районната прокуратура в Пловдив посочват единствено, че по досъдебното производство са извършени множество процесуално-следствени действия, назначени са съдебномедицинска и токсикологична експертиза, а разпитите на свидетели продължават.

Според събраната до момента информация във фаталната вечер Пепи е отишла в базата на езотеричната школа "Валкирия" в село Карджалово, където се е провеждал ритуал с около 40 участници. По данни на източници от разследването присъстващите получили рапе - вид емфие, приготвено от тютюн с много високо съдържание на никотин. На жената ѝ прилошало, започнала да повръща и изгубила съзнание.

"На този ритуал явно ѝ става лошо от дадените билки. Повръща и умира, няма кой да ѝ помогне. Лошото е, че когато човек започне да се гърчи, шаманката казва, че излиза злият дух и не трябва да бъде пипан", твърди бащата.

Две участнички качват Пепи в автомобила ѝ и тръгват към Спешния център в Първомай. От здравното министерство обаче съобщават, че името ѝ не фигурира в регистрите нито на спешния център, нито на болницата в града. Смъртта ѝ е констатирана в болница в Пловдив, като според непотвърдена информация е починала в автомобила.

Назначената токсикологична експертиза се забавя близо година. По неофициална информация в кръвта ѝ са открити високи количества алкохол и никотин.

Досега няма обвиняем. Разследването се води за причиняване на смърт по непредпазливост, а срокът за приключването му е до 2 август 2026 г.

Пепи е посещавала школата продължително време, разказват близките ѝ. В дома ѝ били открити десетки тетрадки с записки от обучения. Според майка ѝ дъщеря ѝ се интересувала от астрология. "Питах я да не е сектантка, а тя ми каза: "Да, мамо, има нещо". Може би е разбрала нещо, което не трябва, затова са ѝ посегнали", твърди тя.

Школата "Валкирия", ръководена от Нивелина Ткаченко, се представя като организация за духовно и личностно развитие. Организира ритуали и семинари срещу дарения и платени консултации.

Ткаченко отказва коментира след консултация с адвоката си. По думите ѝ Пепи е пристигнала в неадекватно състояние с бутилка алкохол в ръка. Тя признава, че ѝ е дала рапе, което определя като легален продукт, но отрича да носи вина за смъртта ѝ. "Няма никакви параметри, които да отговарят на секта. Показвам на хората различни ритуали и работя с психология", заявява тя.