77 "френски безработни" дадени на прокурор в Благоевград

За 77 лица, които са декларирали, че са работили във Франция по 2-3 дни, а след това са поискали да им бъде определено високо обезщетение за безработица, са подадени жалби до Районната прокуратура – Благоевград от Териториалното поделение на НОИ.

Искането е за предприемане на необходимите действия за установяване извършено ли е престъпление от страна на посочения френски работодател и безработното лице във връзка с получаване на парични обезщетения за безработица с високи размери, съобщават от НОИ.

От информацията на Районната прокуратура в Благоевград става ясно, че една от преписките е приключила с обвинително заключение и лицето е признато за виновно за извършено престъпление. По събраните доказателства по друга пък е установено, че лицето не е упражнявало трудова дейност във Франция през декларирания период (2022 г.).

Във връзка с подадени заявления от лица, декларирали последна заетост в Испания, от компетентната испанска институция е получено писмо, че двама работодатели се разследват от испанските служби за злоупотреба. До момента няма информация дали проверката е приключила и какъв е резултатът от нея, допълват от НОИ.

Масовата практика за получаване на високи обезщетения действаше допреди 2 г., когато бяха приети промени в законите, така, че сумата за безработица да се определя не от заплатата от последната месторабота, а за последните 24 месеца. Преди това масово в област Благоевград се подаваха заявления до НОИ, в които се посочваше, че лицето е работило по 1, 2, 3 дни във Франция. За 2022 г. имаше подадени 3107 заявления, 2023 г. - 4018, а след това спадат до 210 през 2025-а и само 24 за тази година.

Сериозният спад последните 3 години в броя на подадените заявления с декларирана кратка заетост в друга държава членка на ЕС ясно се вижда от представените данните. Основната причина за това е промяната в Кодекса за социално осигуряване, приета през 2024 г., с който изчислението на размера на обезщетението за безработица при наличие на периоди в осигуряване по европейските регламенти беше приравнено към това по националното законодателство.

Нещо повече, тази разпоредба започна се прилага от датата на влизането й в сила, като обхваща и заварените случаи, при които все още не е отпуснато обезщетение, независимо от датата на прекратяване на осигуряването и от датата на подаване от лицето на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица.

След промяната размерът на средно дневното парично обезщетение на лицата с кратка заетост в други държави членки, спадна драстично. Това активизира разчитащите на лесни пари „работници" да търсят „правата си" чрез подаване на жалби в ТП на НОИ - Благоевград.

От септември 2024 г. до момента са постъпили общо 1578 жалби срещу издадени разпореждания за отпускане на ПОБ (парично обезщетение при безработица). Срещу издадени решения на директора са подадени до Административния съд в Благоевград – 1400 жалби. Съдът потвърждава решенията на директора на ТП на НОИ като правилно и отхвърля жалбите на "френските безработни".

Преобладаващите подобни казуси през последните няколко години са от Франция, като в голяма част от тях са налице много кратки периоди в осигуряване, като има случаи, при които се декларира заетост дори само от два дни.

Целта е ясна – възползване от възможностите, които дават действащите към онзи момент правила за пренос на осигурителни права в рамките на ЕС, според които обезщетението за безработица е отпуска на базата на дохода от последната заетост. Затова и наличието на множество заявления, в които лицата декларират упражняване на трудова дейност във Франция от 1-2 дни до около месец, поражда съмнения, че същите въобще нямат действителна заетост в тази държава, а дори и че не са напускали България.

За да бъде потвърдени тези съмнения, от НОИ са изискали от компетентната институция във Франция извършване на служебни проверки при определени работодатели, Съмненията са за наличие на фиктивна заетост, при която лицето „работи" само по документи, без дори да е стъпвало на „работното си място".

Във връзка със съмненията, че лицата нямат действителна заетост във Франция, а и с оглед предотвратяване на неоснователни плащания по подадени заявления за отпускане обезщетение на лица с прекратена последна заетост в друга страна от ЕС, преди извършване на преценка за правото се изиска информация от МВР - Благоевград за евентуалното преминаване през ГКПП на България. След получаването на тази информация се установява дали лица, поставени под наблюдение, въобще са напускали страната в периода на декларираната заетост във Франция и ако все пак са го направили, за какъв период от време е било това.