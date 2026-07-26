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27 катастрофи без загинал, но с 33-ма ранени, за последните 24 часа

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Полиция

27 катастрофи с 33-ма ранени и без загинал са станали в страната за последните 24 часа, съобщават от МВР.

Последната жертва на войната по пътищата е от нощта в събота, когато 63-годишен велосипедист от Хасково е загинал на място при катастрофа между село Манастир и Хасково. Инцидентът е станал около 1,20 ч. 23-годишен мъж от село Глухар, който управлявал микробус „Мерцедес", застигнал и ударил отзад движещия се по пътя велосипедист. Вследствие на удара 63-годишният мъж е починал на място. 

От началото на месеца са станали 584 тежки катастрофи, при които са загинали 40 души, а други 724 са били ранени. От началото на годината при 3617 катастрофи са загинали 258 души, а 4486 са били ранени.

Полиция

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