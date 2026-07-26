Борисов: Улицата ще свали правителството на Радев (Видео)

Ще подадем жалба пред Конституционния съд за бюджета, каза той

С вот на недоверие няма да падне това правителство. Улицата ще го свали, защото във всяка сфера те правят груби грешки. Излъгаха огромни маси хора. Ние дадохме толеранс като системна партия. Това заяви от Варна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Аз трябва да подготвя новата армия, новите хора", посочи той.

Борисов определи бюджета като противоконституционен. Подчерта, че нарушава фиксалните правила.

"Прогресивна България" не е в началото на управлението си. 9 години се прави тази партия. Дадохме 100 дни толеранс. За съжаление, няма нито една сфера, в която да можем да подкрепим това правителство. Да са направили нещо добро, което заслужава да кажеш - ето това е добро. Бюджетът е пълен фалстарт. Този на нашето правителство беше с 3% дефицит. Нека го направят като нашия в трите правителства, които аз ръководех. На излишък или на нула. Орязаха толкова много неща. Ние ще подадем жалба пред Конституционния съд за този бюджет", закани се Борисов.

Парламентът прие в петък окончателно държавния бюджет за 2026 г. С него се залага дефицит от 5,7% от БВП, замразява се минималната работна заплата на 620,20 евро, дава се възможност за нов дълг до 10,1 млрд.евро.

"Наказват се работодателите с максималния осигурителен доход. Дни наред гледахме такава кампания против българското Черноморие. Няколко капки мазут. Няма министър, няма и туристи. За пръв път от 2022 година Детската болница я няма в бюджета. Когато се върне ГЕРБ, ще я направим. Ние не сме партия, която се бори да е първа по позицията. Ние сме партия, която управлява. Единственото хубаво в бюджета е, че 520 000 нуждаещи се българи, не само пенсионери, а и бедни семейства, деца, младежи, хора с увреждания, ще получат по 50 евро по закон", заяви Борисов.

"Това, което не го заслужаваха - 25% по-малко за вероизповеданията. Когато на г-н Радев му беше нужен да защити руския патриарх, отиде при нашия патриарх, застана до него, защити го и за награда - 25% орязване на парите. Да правят сметка кой, кого и как се снима", каза той.

"Аз винаги съм се отнасял с уважение към институциите. Тя (Илияна Йотова - б.р.) е изключително силен кандидат, изключително опитен политик, много умно каза, че инициативен комитет ще я издигне. Не съобщи вицепрезидент, с което си остави отворена врата, за тези които ще я подкрепят. С кандидатурата си обедини всички леви. Предполагам, че "Прогресивна България" ще я подкрепи, защото няма очи да не я - ще е грозно ако не я подкрепи. На 100% съм сигурен, че ще бъде подкрепена. Септември месец ще видим и социологиите, които ще излизат. Тогава ГЕРБ ще вземе решение", така той коментира това, че в петък Илияна Йотова обяви президентската си кандидатура на предстоящите избори наесен.

По думите му така левите имат силна заявка, която може да бъде победена само с инициативен комитет, силна кандидат-президентска двойка, независимо различията между партиите в дясно.

„Само това е шансът да се отиде на балотаж и да има успех. Всеки, който казва различно от това, играе в отбора на Радев", заяви Бойко Борисов.

Според него обща кандидатура на десните партии ще спре Илияна Йотова да спечели президентските избори още на първи тур.

"Не мога да си изкривя душата, че откакто Йотова стана президент, тази институция се държи по съвсем различен начин, отколкото през деветте години на Радев. Тя действа със замаха на президент. Изборът на Гюров беше най-правилното решение, за да има такова правителство. И в същото време една забележка имам към нея, защото ако вярвам на поста, а аз вярвам повече на президента Тръмп, отколкото на говоренето за войната на Радев. Той казва "въпреки опасността и заплахата от Иран". А това означава, че е заплаха за националната сигурност. И това изисква вече, постът на президента Тръмп да се направи КСНС", посочи той.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев, че даде разрешение американските самолети - цистерни да бъдат базирани на авиобаза "Безмер" до Ямбол с пост в социалната си мрежа Truth Social.

"Благодаря на министър-председателя Радев! България подкрепи Тръмп, като даде подкрепа за американските ВВС със своите бази, въпреки заплахите на Иран", написа тогава Тръмп.

"Навън "йес, йес, йес, вътре "нет, нет, нет". Това е тяхната политика. Изцяло, във всичко. Доколкото разбирам това правителство се бори с българските олигарси, докато помага на руските", заяви лидерът на ГЕРБ за управляващите.

В България вождове много, армия малка, заключи Бойко Борисов.