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21-годишен без книжка катастрофира с крадена кола край Монтана, борят се за живота му

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"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

21-годишен катастрофира с крадена кола край Монтана, съобщи ОДМВР. Младежът е от село Замфирово, община Берковица, а е откраднал автомобил от село Долно Белотинци, община Монтана, предаде БТА.

След подаден сигнал около 9:00 часа вчера екип на полицията посетил околовръстния път на Монтана, който е част от главен път Е-79. В нива край шосето бил намерен обърнат по таван автомобил „Рено Канго", а в него в безсъзнание лежал 21-годишния младеж.

При последвалото разследване било установено, че той е откраднал автомобила през нощта от село Долно Белотинци и че колата е собственост на местна жителка на 41 години. Справка показала, че младият мъж е неправоспособен и никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство. В тежко състояние той е откаран в болница.

По случая е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс. Изяснява се размерът на нанесените по автомобила множество материални щети. Крадецът не е задържан заради състоянието му, уточниха от полицията в Монтана.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

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