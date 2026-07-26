Гюров не е решил дали ще се кандидатира за президент

Бившият служебен министър-председател Андрей Гюров заяви, че все още не е взел решение дали ще се кандидатира за президент, въпреки засилващите се обществени очаквания и спекулации около името му. Той подчерта, че подобен избор не трябва да се прави прибързано.

„В момента съм в ролята си на бивш служебен министър-председател. Президентските избори предстоят. Виждам, че много хора имат очаквания и се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Но това е изключително важно и отговорно решение. То не е лично, то е за това как ще се развие България в следващите 5-10 години и затова трябва да бъде взето много внимателно, а не припряно", заяви Гюров пред журналисти.

Попитан дали е възможно именно той да бъде кандидатът на демократичната общност, Гюров не даде конкретен отговор. Увери, че избирателите могат да бъдат спокойни.

„Българските граждани трябва да са спокойни. Както винаги е било, демократичната общност ще има свой кандидат за президент", каза той.

Бившият служебен премиер допълни, че когато вземе окончателно решение, ще го обяви публично. „Когато имам решение в тази посока, ще го кажа ясно. И няма да бъде между две интервюта или пред микрофон в коридора", заяви Гюров.

Той коментира и обявената кандидатура на Илияна Йотова за президент, като посочи, че тя не представлява изненада. „Не мисля, че има изненадани от номинацията на госпожа Йотова. Видяхме, че и тя, и господин Вълчев обявиха кандидатурите си и по същество търсят подкрепата на господин Радев, за да успеят", каза Гюров.

Според него обаче решаващият фактор в президентската надпревара няма да бъде подкрепата на политически лидери, а доверието на гражданите. „По-важно е къде е подкрепата на хората и как те виждат развитието на държавата", подчерта Андрей Гюров.

Пред БНТ в петък президентът Илияна Йотова обяви кандидатурата си за предстоящите избори за държавен глава наесен.

Бившият министър на образованието в кабинета "Станишев" и декан на юридическия факултет на Софийския университет Даниел Вълчев заяви, че би се кандидатирал за президент единствено като граждански кандидат. Добави, че не е водил и няма да води разговори с партии да бъде издигнат като техен кандидат.

През юни Атанас Атанасов обяви, че Андрей Гюров ще е кандидат за президент "на инициативния комитет, който ще го издигне".