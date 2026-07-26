Пеканов: Спряхме корупционна процедура за 127 млн. евро в регионалното министерство

Тази седмица беше прекратена една манипулирана корупционна схема в МРРБ. Това е процедура за 127 млн. евро, които трябва да бъдат раздадени във въглищните региони на малки и средни предприятия. Това заяви пред БНР вицепремиерът за европейските средства Атанас Пеканов.

"1600 фирми са кандидатствали, след което е имало нагласяване на критериите по време на кабинета "Желязков", така че някои фирми да спечелят тези грантове - това са пари, които ЕС дава на фирмите за нови технологии и инвестиции. Променени са критериите, след като е свършила процедурата, имало е пипане в МРРБ по време на правителството на Росен Желязков. Така са се случили нещата, че дори функционери на ГЕРБ са били репресирани и не са гъквали по темата. Т.е. някой друг е нареждал това да бъде така. Затова тази процедура беше спряна", съобщи Пеканов и подчерта, че ще започне нова процедура и по нови правила и критерии ще бъдат разпределени средствата.

По думите на вицепремиера антикорупционните реформи са основен ангажимент на кабинета "Радев".

"ВКС трябваше да избере член на КПК и не го избра, това рискува да блокира около 400 млн. евро по тази реформа от ПВУ. Бюджет 2027 ще бъде по-амбициозен, сегашният е на завареното положение", каза Пеканов и уточни, че приетият бюджет за 2026 г. не нарушава Закона за публичните финанси. Той увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната работна заплата.

"Голямата цел на правителството е повече производство с висока добавена стойност. Трябва да загърбим модела на евтина дестинация. Това е единственият начин да отговорим на демографските проблеми. Да върнем част от хората, които заминаха в годините, които търсеха високи заплати. Виждам компании в България, които работят на най-високо световно ниво и то в сектори на бъдещето", заяви Пеканов.

Той обърна внимание, че секторът на хазарта трябва да бъде минимизиран: "Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е един от най-големите бичове в обществото ни. Това е важно за нас."

„Трябва да кажа, че в средата на май бях доста притеснен. През последните два месеца обаче всички министерства свършиха много сериозна работа по оставащите проекти, за да бъдат финализирани, както и по редица реформи. Предоговорихме реформата в Българския енергиен холдинг, както и реформата във ВиК сектора, но все още има проблеми.

Например тази седмица Върховният касационен съд не избра необходимия пети член на Антикорупционната комисия. Така комисията няма да бъде в пълен състав. Това е проблем, защото едно от условията, за да получим средствата по ПВУ, е комисията да има петима членове и да функционира. Започваме предоговаряне с Европейската комисия, като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени.

Отново казвам, че при някои проекти – например тези за енергийна ефективност, саниране на училища и детски градини – няма да успеем всичко да завършим в срок. Моята задача е всеки ден да следим как работят бенефициентите. Те ни се обаждат и молят за повече време, но такава възможност няма, защото сроковете са определени с европейски регламент. Това важи за всички държави членки – не е правило, което ние сме си измислили", посочи Пеканов пред БНТ.