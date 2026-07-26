Масово се търсят учители в Добричко

Търсенето на учители във всички етапи на образованието във всекидневните справки на дирекциите „Бюро по труда" в област Добрич заема почти половината от обявените позиции през последните седмици. Образованието измести туризма, който в началото на лятото „засипваше" бюрата по труда с търсене на камериерки, готвачи, администратори и т.н. Само в справката от петък – 24 юли, се търсеха най-много учители по английски език в гимназиален етап с висше образование, както и преподаватели по информатика, компютърни науки, история, философия. Има обява за общообразователен предмет в прогимназиален етап, за който кандидатът трябва да е с висше образование по география, биология или история. За средния курс курс в училищата се търсят и учители по математика и спорт. За началния курс има обявени свободни работни места за кандидати с висше педагогическо образование.

По данни на регионалната статистика, 35.7% от всички учители са на възраст 55 или повече години. През учебната 2025/2026 година учителите, включително директори и заместник-директори с преподавателска заетост, във всички видове училища в областта са 1522, от които 72.1% са със завършена образователно-квалификационна степен „магистър". В учителската професия преобладават жените - 81.8% от общия брой.