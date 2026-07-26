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За ден 29 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

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Пътна полиция Снимка: 24 часа

В рамките на изминалия ден са установени общо 29 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, други трима водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са хванати да шофират 6, други трима са отказалите тестване, съобщиха от полицията. 

13 501 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 15 962 водачи и пътници. Съставени са 3847 фиша и 402 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

Пътна полиция Снимка: 24 часа

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