Заснеха гробище за бебета делфини в Черно море, май са загинали заради бракониери (Видео)

Носителката на над 13 национални рекорда по дълбочинно гмуркане Силвия Рашкова засне "гробище за бебета делфини" в Черно море.

Видеото на безжизнените тела на морските бозайници е споделено от нея в инстаграм. Призовава и други хора да го правят, за да "задвижим ръждясалата машина".

Тя споделя, че една седмица е обмисляла дали да публикува видеото. Решила е да го направи, защото смята, че е нужно всеки да знае какво се случва в морето ни. Смята, че интернет трябва да се използва и за споделяне на това, което реално се случва около нас "за да имаме някакъв шанс за промяна".

В т. нар. гробище на делфини Рашкова е видяла 11 мъртви делфина, лежащи на дъното на морето. Казва, че това е резултатът от нерегламентираната човешка дейност. Преди седмица на същото място имало много бракониерски мрежи.

Силвия Рашкова е сертифициран инструктор към международната федерация по свободно гмуркане AIDA, инструктор в единственото училище по свободно гмуркане в България, както и национален състезател и рекордьор. Тя е първата българка, достигнала 67 метра дълбочина само на един дъх.

"Най-дребният китоподобен вид в Черно море - морска свиня най-често се заплита в мрежите", обясни пред "24 часа" през май Димитър Попов от Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора. Тогава по Черноморието ни за 10 дни бяха открити 6 мъртви делфини.

Експертът посочи, че има вероятност голяма част от мъртвите животни да са жертва на т.нар. прилов – случайно заплитане в рибарски мрежи.

"Тези мрежи стоят с дни на морското дъно. Когато животното се заплете, почти няма шанс да оцелее. След като рибарите приберат мрежите, мъртвите делфини често се освобождават и потъват. Когато започне разлагането, телата изплуват и теченията ги изхвърлят на брега", заяви той.

Данните, събрани по време на направено през 2021 г. самолетно проучване, показват, че между 11 и 20 хил. индивида от вида муткур биват улавяни годишно в риболовните мрежи в целия басейн на Черно море.

Според експерти най-ефективната мярка срещу заплитането са т.нар. пингъри, монтирани по мрежите, които отблъскват делфините, но засега използването им не е задължително.

Ето какво гласи цялата публикация на Силвия Рашкова:

Вече седмица стоя с това видео на телефона и се чудя дали да го публикувам. Еми спрях да се чудя.

Черно море, България

Спрях да се чудя, защото смятам, че е необходимо всеки да знае какво се случва, не само хората, които го видяхме.

Съжалявам, ако развалям почивката на някого, или някоя розовия илюзия, но интернет трябва да се използва не само за да споделяме най-красивото, но и това, което реално се случва около нас, за да имаме някакъв шанс за промяна.

Гробище на делфини. Бебета. Аз преброих 11, но може би в околността са повече. Това е резултатът от човешката дейност. Особено от нерегламентираната. Седмица по-рано там беше осеяно с множество бракониерски мрежи. Колко време мислите са оцелели бебетата? Удавили са се за минути... А като са прибрали мрежата са ги изхвърлили като боклук!

Това е картинка, от която не успях да се отърся няколко дена. Силно се надявам тази информация да достигне до повече хора и най-накрая да се задействат определени институции, а всички знаем, че това без натиск от медиите трудно се случва.

Споделяйте, и това е помощ, за да задвижим ръждясалата машина.