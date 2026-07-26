За първи път езерото в Разлог се превърна в най-големия дансинг и три поколения танцуваха под звездите.

Summer Lake Party Разлог официално направи своя старт и заявка за голямо лятно събитие, което привлича хиляди жители и гости на община Разлог. Три поколения се събраха на огромния дансинг – за да се усмихнат на лятото. Три бара „слязоха" в езерото и предлагаха коктейли, студени напитки, пуканки, сладки и солени изкушения. Легендарните DJ Диян Соло и Deep Zone Project, Светлинно шоу Boriana dance оставиха без дъх горещата публика.

„DJ Диян Соло и Deep Zone Project са едни от любимите ми български изпълнители. Обичам да ги слушам, защото те наистина ни връщат към българските корени и музиката им е модерна.

Радвам се, че дадохме старт на още едно голямо събитие в община Разлог, което дава заявки да стане красива традиция във фестивалното лято на Разлог", коментира кметът Красимир Герчев, който също бе сред танцуващите в езерото.