Радан Кънев: Кабинетът „Радев" запази лошите практики на предишните управления

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Кабинетът „Радев" не донесе промяна. Той запази лошите практики на предишните управления, отдалечи България от общата европейска политика, започна непрозрачни договорки със САЩ и Турция и увеличи безконтролните публични разходи. Това заяви лидерът на ДСБ и евродепутат Радан Кънев пред БНР.

Най-тревожният провал във външната политика е отсъствието на България от форматите, в които се изграждат европейската сигурност, отбрана и стратегическа автономия. Страната ни стои извън тях и дори се оттегли от Коалицията на желаещите.

Така България се лишава от участие в европейските решения и от икономическите и технологичните възможности, свързани с развитието на европейската отбранителна индустрия.

„Когато една европейска държава не участва в общите европейски усилия, тя неизбежно започва да се държи като клиент на някоя голяма глобална или регионална сила", заяви Радан Кънев.

Вместо да защитава българския интерес чрез силна европейска позиция, кабинетът „Радев" се опитва да се „присламчи и подмаже" към САЩ като глобална алтернатива и към Турция като регионална алтернатива. Това не е стратегическа автономия, а политика на зависимост.

Най-видимите примери са решенията за „Боташ" и разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер". Представители на управляващото мнозинство признават, че става дума за по-широки дипломатически договорки, но отказват да кажат какво включват те.

Петър Витанов определи замразяването на договора с „Боташ" като част от „голям дипломатически ажиотаж с Турция". Слави Василев заяви, че България допуска американските самолети в Безмер и „срещу това ще получим много".

Какво представлява този „дипломатически ажиотаж"? Какво получава България и какво дава в замяна? Защо премиерът, външният министър и управляващото мнозинство крият отговорите?

„Ако нещо получаваме, ясно е, че нещо даваме. Значи то се крие от нас", подчерта лидерът на ДСБ.

Това е познатата политика на тайни двустранни сделки и скрити ангажименти, чиято цена накрая плащат българските граждани.

Същият модел се вижда и в Бюджет 2026. Управляващите го представят като наследен, но всъщност продължават политическата логика на ГЕРБ и ДПС - повече разходи, повече средства под прякото усмотрение на Министерския съвет и по-малко контрол.

Заложената капиталова програма от 9,3 млрд. евро не може да бъде изпълнена за оставащите месеци. Така отново се създава възможност бюджетни излишъци да бъдат разпределяни безконтролно от правителството с хоризонт местните избори.

Приоритет са вътрешните силови структури, раздутата администрация и публичните разходи, чрез които управляващите купуват политически образ и подкрепа. Цената плащат частният сектор, средната класа и следващите поколения.

Кандидатурата на Илияна Йотова е опит управлението на Румен Радев да остане без коректив през следващите близо четири години, заяви евродепутатът. Посланията ѝ съвпадат „90 до 100%" с тези на правителството и целят да затвърдят контрола върху парламентарното мнозинство, изпълнителната власт, президентската институция и службите.

Кандидатурата на демократичната десница трябва да бъде гражданска и независима, издигната от инициативен комитет и способна да обедини широка подкрепа срещу модела „Радев", подчерта Радан Кънев.