Гори землището на Луковит, огънят е близо до къщи

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Пожар е възникнал в землището на Луковит в близост до къщите, съобщи Dariknews.

На място се вижда дим, който се издига над района.

Към момента няма официална информация каква е причината за огъня.