ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само за седмица Русия е ползвала 1700 дрона за ата...

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23286419 www.24chasa.bg

Гори землището на Луковит, огънят е близо до къщи

1636
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожарна Снимка: Архив

Пожар е възникнал в землището на Луковит в близост до къщите, съобщи Dariknews. 

На място се вижда дим, който се издига над района.

Към момента няма официална информация каква е причината за огъня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ