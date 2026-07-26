Демерджиев за 145 г. жандармерия в България: Винаги сте били символ на сила

Вашата структура винаги е била символ на силата на държавата. Сила, която е защита за тези, които са обект на посегателства, но е и юмрук, който се стоварва върху дръзналите да предизвикат държавните институции и да нарушават закона.

Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по повод 145-та годишнина от създаването на българската жандармерия.

"И до днес черната униформа символизира достойнство и чест. Носете я по този начин! Не позволявайте да преминавате границата, а нашата граница е Законът, трябва да го следваме и да го утвърждаваме", каза още министър Демерджиев.

"През годините българската жандармерия е била реформирана, преструктурирана и възстановявана, но винаги е била символ на достойно изпълнение на задълженията", заяви той на тържеството, с което бе отбелязана годишнината.

"Въпреки трансформациите, през тези 145 години, едно остава непроменено за цялото време на нашето съществуване – жандармерията никога не е изневерявала на своята мисия да служи на гражданите и държавата, отбеляза директорът на дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" гл. комисар Петър Антиев.

"Наследници сме на богата традиция, но сме и част от една модерна, високотехнологична и динамично развиваща се система за сигурност, която непрекъснато обогатяваме", допълни той. Днес се навършват 145 г. от създаването на жандармерията у нас СНИМКА: МВР

Част от програмата в днешния празничен за 26 юли бе и освещаването на нов параклис. Служението и първото запалване на огъня в кандилото бе извършено лично от патриарх Даниил.

"Не е по силите на един човек да се изправи и реши голям проблем, но когато до себе си има Божията помощ, колкото и нерешими да изглеждат нещата, всичко се променя. Нека имате Божията помощ и наставленията на вашия покровител св. архангел Михаил", каза след освещаването на храма патриархът. Днес се навършват 145 г. от създаването на жандармерията у нас СНИМКА: МВР

Параклисът е изграден изцяло с дарения от служители на жандармерията. Той носи името на покровителя на служителите в МВР св. архангел Михаил. Градежът бе започнат преди година след получена благословия. Зографисването е дело на иконографа Георги Панайотов, съобщават от пресцентъра на МВР.

Празничният 26 юли бе обявен и за Ден на отворените врати. Родители и техните деца посетиха двора на жандармерията и видяха отблизо служителите и тяхното оборудване. За всички тях бяха направени няколко демонстрации. За най-малките бяха обособени различни кътове. По-големите можеха да участват и в турнир по стрелба с въздушно оръжие, като всеки, престрашил се да се пробва получи и медал. Днес се навършват 145 г. от създаването на жандармерията у нас СНИМКА: МВР Днес се навършват 145 г. от създаването на жандармерията у нас СНИМКА: МВР

Жандармерията в България е създадена с Указ на княз Александър I Батенберг на 26 юли 1881 година. През годините тя е била преструктурирана, закривана и възстановявана. Днес е част от Министерството на вътрешните работи.