Съпругата на засмукания през счупения прозорец на самолета: Екипажът изобщо не ни помогна

Засмуканият от счупено стъкло на самолет Любиша Карович и съпругата му отправят остри критики към екипажа на Ryanair в интервю за "Дейли мейл". Те твърдят, че служителите на компанията са останали закопчани по седалките си и не са помогнали, докато на борда е царяла паника. Те упрекват авиокомпанията и за поведението й след инцидента: "Получихме само имейли до сина ни, който резервира билетите, с въпрос дали искаме нов полет и как се чувствам - казва г-н Карович. - Но никой от компанията не се обади лично на мен, дори по телефона, за да покаже поне малко загриженост."

Съпругата му Светлана допълва, че докато тя се е мъчела да издърпа Любиша й е помогнала друга пътничка: "Екипажът не направи нищо, изглеждаха дори по-уплашени от нас. Единствено пасажерите помогнаха и проявиха истинска смелост. Ще носим последиците от този ден още дълго, защото преживяването ни остави дълбоки психологически рани. А фактът, че никой от авиокомпанията не потърси нито един от нас, е направо отвратителен."

Двойката вече е наела гръцкия адвокат Василис Циарас, който обещава да им осигури "сериозно обезщетение".

"Моят клиент се завърна от прага на смъртта и искаме отговорните за случилото се да понесат последствия - заявява той. - Не става дума само за пари, а за истината, за състоянието на самолета и за поведението на екипажа, който изглежда е бил обзет от страх, че машината ще рухне, вместо да помогне на г-н Карович, увиснал извън борда."

Адвокатът добавя още, че се създава впечатлението, че екипажът се е погрижил първо за собствения си живот. Инцидентът вече се разследва от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ, чиито експерти правят оглед на машината. Очаква се докладът им да е готов след около 28 дни.

Самият Любиша казва, че нищо не помни от миговете, докато е висял извън самолета. По-късно му казват, че е губил съзнание още три пъти, след като го издърпват обратно. Според очевидци изпитанието продължава близо две минути.

След изписването от болницата в Солун лекарите му поставят шина на врата, медиците лекуват изгарянията по лицето, дясната ръка и предмишницата, причинени от вятъра, блъскал тялото му с огромна скорост.

Едва сега съпругата му, 48-годишната Светлана споделя, че когато чува взрива от счупеното стъкло вижда съпруга си как бива засмукван навън. Макар че мястото й е през няколко реда от неговото, тя успява да го хване за лявата ръка и за крака. Когато се съвзема от шока още една пътничка започва да й помага.

Признава, че е било ужасяващо, защото те го теглят, а някаква зловеща сила го засмуква навън.

Знаела, че той не може да я чуе, затова мълчала и се молела от цялото си сърце. Веднага след като издърпали Любиша Карович вътре, дамата, която й помагала, опитала да запуши счепения прозорец с чантата си, но тя излетяла навън. За да няма още инциденти жената бързо поставила куфар, който помогнал да кацнат безаварийно.