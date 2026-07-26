Голям пожар край петричките села Кърналово и Михнево, горят сухи треви и храсти

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Голям пожар е възникнал край петричките села Кърналово и Михнево, на място вече са изпратени два екипа на пожарната и екип на Аварийното звено към община Петрич, съобщи БТА.

Горят сухи треви и храсти. Възможно е вятърът, който се усеща в района, да бъде предпоставка за по-трудното овладяване на огъня, каза началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Петрич главен инспектор Стоян Тилев.

Преди няколко часа пламна пожар в землището на Луковит. Там също горят сухи треви и храсти. Два екипа на пожарната са на място и овладяват бедствието.