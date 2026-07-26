Георги Кандев: Не съм готов да кажа дали ще вляза в политиката

Политиката е ново поприще за мен, като човек, служил на родината. Приемам я като продължаване на служба по различен начин. Все още обмислям всички аспекти за бъдещето си.

Така бившият главен секретар на МВР Георги Кандев коментира дали ще влезе в политиката. И намекна, че не е сигурен, дали е готов за тази крачка.

"Добре, че не ме питате дали ще стана треньор на националния отбор по водна топка, нямаше да мога да ви отговоря. Влизането в политиката ще бъде различна крачка, това е изцяло ново поле и нова посока. Когато съм готов да обявя своите бъдещи планове, разбира се, ще го направя публично", допълни Кандев.

По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров обясни, че все още не е взел решение дали ще се кандидатира за президент, въпреки засилващите се обществени очаквания и спекулации около името му. Той подчерта, че подобен избор не трябва да се прави прибързано. Че Гюров и Кандев ще бъдат кандидат-президентска двойка, има спекулации още от началото на май, когато правителството на Румен Радев положи клетва. Те се засилиха най-вече след изненадващото напускане на Кандев в началото на юни.

"С Гюров се познаваме отдавна, той е изключителен човек. По време на изборите работихме много добре с него. По-скоро обществото може да каже дали би бил добра кандидатура за президент", каза Кандев. И бе категоричен, че предприемането на рискове винаги си струва, но само ако са пресметнати.

"Ако го приема като част от службата към обществото, защо не", допълни той. И обясни: "Не се вписвах и в пълната картинка на обичайния полицай, винаги съм бил човек на службата и нерядко семейството ми си е патило заради това".

Той разказа, че по време на служебния кабинет казал на тогавашният МВР министър Емил Дечев и на премиера Гюров да му гласуват доверие, защото знае какво прави.

"Имах пълна свобода на действие, бяхме страхотен екип с Дечев, зам.-министрите и шефовете на областните дирекции на МВР по места, спойката беше много добра", каза Кандев.

"При сегашния кабинет започнах да виждам процеси, които не можех да приема, направо станах свидетел на кадруване, избиране на колеги по интереси. Аз бях там, за да работя, не да подписвам пощата. Аз съм човек на действието и предпочетох да взема това трудно решение и това бе единственото, което можех да направя", обясни той изненадващото си напускане. Но бе категоричен, че вината за това не е на министъра Иван Демерджиев.

"Областните директори са подчинени на главния комисар, но започнаха смени, аз не бях съгласен и го казах, с Демерджиев запазихме добри служебни отношения. Никога не получих указ да бъда назначен, един месец чаках, не съм спирал да работя - през това време заловихме Прокурорския син, разбихме наркограда около Кюстендил. С напускането си споделих на министъра и личните си причини, споделил съм ги единствено на него. Една от тях е, че искам да се занимавам с частна дейност", разказа Кандев. И заяви, че се почувствал недооценен, не предаден.

"Не можех да работя с този обем и свобода, който имах преди това. Основната задача на МВР е да предоставя качествена услуга "сигурност". Демерджиев мисля, че се чувства самотен в борбата с престъпността и олигархията, той е със здрави морални устои и мисля, че може да се справи с всички въпроси, които стоят пред него", каза още той.

Бившият главен секретар на вътрешното министерство не пожела да коментира кандидатурата на настоящия президент Илияна Йотова за вота наесен.

"Не мога да давам оценки на настоящи политици, всеки може да прецени кой какви шансове има за каквото и да било", заяви той.