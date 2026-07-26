Асен Василев: Лъжа е, че сме отворили кутията на Пандора с бюджета! Дефицитите ни бяха сертифицирани от Евростат

С Андрей Гюров не сме обсъждали кандидатурата му за президент, човек сам трябва да има хъс, за да се пребори

Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, ще съберем националния съвет на партията, за да реши, заяви в предаването "120 минути" по БТВ лидерът на ПП Асен Василев. Той допълни, че с Гюров са се чули преди 2 седмици, но не са говорили за евентуалното му включване в надпреварата.

"Аз лично вярвам, че човек сам трябва да има желание, хъс, за да се пребори, иначе няма да стане", аргументира се Василев.

На въпрос как се е стигнало до дефицит от 5,7% в бюджета и те ли са отворили кутията на Пандора, както твърдят управляващите, той отговори, че това е лъжа, за да се замразят доходите на българските граждани.

"От 2022, 2023 и 2024 имаше съответно 3%, 2% и 3% дефицит, сертифицирани от Евростат - отговори Василев. - Вече 2 години не съм финансов министър." Но посочи, че сегашните заместници на министър Гълъб Донев са финансовият министър, наследил поста от Василев през 2024 г. и този, който го поел през 2022 г. И

"Ако има нещо наследено, то никъде не е записано в бюджета, няма посочени "стари плащания"", обясни още Василев. Според него недостигът се дължи на 1,7 млрд. евро, "подготвени нови харчове", като не е посочено за какво ще се изразходват.

На обвиненията, че при тяхното управление са натрупани дългове, Василев обясни, че заемите, взети за трите години са общо 8 млрд. евро. "Знаете ли колко е нетното увеличение на този бюджет - 10 млрд. При това за една година, което е повече отколкото за предишните три години", подчерта той.

Запитан отново как се получава дефицит от 5,7%, той даде пример с телевизия, в която всеки иска да си купи нещо хубаво и накрая бюджетът не излиза. Според него управляващите сега са увеличили капиталовите разходи с 2 млрд. евро и издръжката с 1 млрд. Той е категоричен, че обвиненията за неразплатени разходи, които са наследили, са лъжа.

Според него, ако са записали перо по перо кое какво е, много по-лесно ще обяснят бюджета.

Василев допълни още, че властта е предвидила 1,1 млрд. евро за общините. "Сега министър Шишков еднолично ще решава на коя община какво да се плати. Която е близка до властта, тя ще получава пари, а досега имаше критерии", отбеляза още Василев. Поради всички тези причини той призова всеки да подпише петицията за вето върху бюджета.

Запитан защо са против американските самолети на Безмер, той обясни, че ситуацията е същата както през 2003 г., когато България се присъедини към Коалицията на желаещите във войната срещу Ирак.

"Когато самолетите бяха базирани на гражданско летище (в София - бел. ред.), САЩ не бяха във война с Иран, освен това те бяха тук заради учение, сега е друга ситуация - посочи Василев. - Има война и не са базирани за учение, което носи риск. Дадено е разрешение да участват във военни операции. Това трябва да се гласува от парламента, защото е от военен характер, иначе отговорността се носи от Министерски съвет. Знаете колко сложна бе ситуацията с Украйна, в продължение на 5 години опазихме страната да не пострада икономически, да не влезе във война и да няма конфликт, защото имаше буфер. Сега за първи път няма буфер, това е подмяна на управленския мандат, с който хората го избраха."