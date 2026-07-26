Водещ депутат от ПБ определи външната министърка като неопитна заради Киев

- Явор Гечев: Позициите на премиера Радев са ясни и недвусмислени
- Илияна Йотова е една от най-добрите кандидатури за президент, тя се справя много добре, коментира той избора на сегашният държавен глава да участва в президентските избори наесен
- Заради неопитност си причиняваме скандали от нищото, каза Гечев по адрес на външният министър Велислава Петрова
- Реформите останаха за бюджет 2027
Обвинение към външната министърка Велислава Петрова, че не се е кординирала с премиера Румен Радев за поведението си в Киев, отправи водещият депутат от "Прогресивна България" Явор Гечев. Думите му идват два дни, след като пред БНТ президентът Илияна Йотова критикува външната министърка Велислава Петрова заради скандала с декларацията, приета в Киев за подкрепа на Коалицията на желаещите. Според Гечев не ставало въпрос за грешка, а неправилна комуникация и неопитност.
"Това е недоразумение в комуникацията. Участвал съм в много такива форуми, такива декларации като тази там се прочитат, не се гласуват. Но министър Петрова можеше да изрази едно особено мнение. Заради неопитност си причиняваме скандали от нищото. В ПБ има качествени хора, невероятни експерти, но нямат политически опит, нормално е да влизат в такива недоразумения", категоричен бе Явор Гечев.
В петък пък Илияна Йотова дори каза, че не е имало координация между министърката и премиера Румен Радев, когато Петрова изрази подкрепата на България за Киевската декларация. Тя обясни, че вижда в изразената преди това от премиера Радев позиция за отказ от участие в Коалицията на желаещите легитимната позиция на страната ни.
Светът завря, България е на интересно място - на кръстопът за търговски пътища и близо до войни. Затова казвам, че малките грешки имат голям отзвук и от безобидни ситуации създаваме повод за недоразумения и скандали. Позициите на премиера Румен Радев и правителството са ясни и недвусмислени.
Това каза пред NOVA депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев. Той бе категоричен, че от ПБ гледат интересите на страната такива, каквито са, както в парламента, така и в правителството.
"Не искаме да подпомагаме с оръжия за която и да е държава, както и за Украйна, но не спираме никого да го прави. Няма изолация, има засилена комуникация и българският интерес се уважава", заяви Гечев.
Според него страната ни не помага и на САЩ, като даде разрешение те да разположат до 8 от своите военни самолети-цистерни на авиобаза "Безмер" до Ямбол, които ще подкрепят действията им във войната в Иран.
"Спазваме ангажимента си от 2006 г. към САЩ. В същото време Иран не са ни вражеска държава и никой не се радва, че трябва да взима такива тежки избори. Сега рискът е премерен, въпреки че решението е тежко. САЩ са ни доверен партньор, с тях имаме сериозни икономически отношения. През тях преминава и решаването на проблемите с "Лукойл" и визите. Нямаше да спечелим нищо, ако им бяхме отказали, това вече е отговорна позиция", каза Гечев.
"Държавата беше излъгана с протоколите предния път, когато повече самолети от същия вид бяха на гражданското летище в София. "Безмер" е военна база, имаме ангажименти към САЩ и НАТО", допълни той.
В понеделник премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли (миналия петък), е получил спешна нота от САЩ с искане на авиобаза "Безмер" да бъдат базирани 8 американски самолети - цистерни и до 250 военнослужещи, които да подпомогнат военните действия на Щатите в Близкия Изток.
В сряда парламентът разреши престой от 24 юли до 1 октомври. Става по силата на споразумението ни със САЩ от 2006 г. за ползване на базите, които ще се ремонтират с пари от НАТО.
Властта бе питана настоятелно какво ще поиска страната ни в замяна. При първото пускане на американските самолети за периода от февруари до май България получи дерогацията за "Лукойл". При идването си на власт премиерът Радев говори по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп за отпадане на визите за българи, ако се удължи разрешението за престой, накрая кабинетът му все пак го удължи до 30 юни. В петък Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за престой на самолетите чрез пост в социалната си мрежа "Трут сошъл".
При първото пребиваване на летящите цистерни Техеран отправи нота към София, направи го и сега. Последваха успокоения, че България и Иран запазват традиционно добрите си отношения.
Депутатът от групата на ПБ коментира и обявената в петък кандидатура за президент на сегашния държавен глава Илияна Йотова.
"Аз познавам Илияна Йотова и това за мен е силна кандидатура, една от най-добрите, а тя доказа, че е много добър президент. Въпреки това моите пристрастия не значат кандидатура на партията", обясни Гечев. И изрази надежда за партията му да няма друг вариант за кандидат.
"Мисля, че тя има изключително добро име при нас и се справя изключително добре. Парламентарната група има високо мнение за нея и това си личи. Все пак сме демократична формация и не си забраняваме да говорим и да мислим", каза още той.
Президентът Илияна Йотова обяви кандидатурата си за предстоящите избори за държавен глава наесен. Ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от политическа сила. Тя остави на премиера Румен Радев да реши дали партията му ще я подкрепи на президентските избори есента.
Според Явор Гечев времето за реални реформи ще дойде с бюджет 2027.
"Сегашният бюджет не ни даде време за това. Правителството трябваше да се занимава с един принуден бюджет, не наш, преди още да са изтекли 100 дни, откакто е на власт. Сега трябва да се приготви и бюджет за 2027 г. Надявам се, че до 2030 г. ще можем да направим всички реформи, които планираме. Ако сега министерството на финансите не подготви бюджет, в който да се видят реформите, това ще се види от обществото", коментира Гечев.
Финалният вариант на бюджета предвижда приходи, помощи и дарения в размер на 49,6 млрд. евро и разходи за 56,8 млрд. евро. Очакваният икономически ръст е 2,6 % и средногодишна инфлация от 4,3%.
Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа" . Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро или 30,1 на сто от БВП.
В него са заложени дефицит 5,7%, инфлация , ръст на икономиката 2,6%. С 30% по-скъпи винетки и по-скъпи цигари заради нов акциз. Отменена е формулата за изчисляване на минималната заплата, като до определянето на нова, ще важи сегашният и размер. Въвежда се почасово изчисляване на трудовия стаж при непълен работен ден. Духовниците ще получават с 25% по-ниски заплати. Не са предвидени пари за нова детска болница и нови детски градини. Заплатите в бордовете остават без таван, орязаха само броя на членовете им на трима.