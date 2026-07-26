Водещ депутат от ПБ определи външната министърка като неопитна заради Киев

Явор Гечев: Позициите на премиера Радев са ясни и недвусмислени

Илияна Йотова е една от най-добрите кандидатури за президент, тя се справя много добре, коментира той избора на сегашният държавен глава да участва в президентските избори наесен

Заради неопитност си причиняваме скандали от нищото, каза Гечев по адрес на външният министър Велислава Петрова

Реформите останаха за бюджет 2027

Обвинение към външната министърка Велислава Петрова, че не се е кординирала с премиера Румен Радев за поведението си в Киев, отправи водещият депутат от "Прогресивна България" Явор Гечев. Думите му идват два дни, след като пред БНТ президентът Илияна Йотова критикува външната министърка Велислава Петрова заради скандала с декларацията, приета в Киев за подкрепа на Коалицията на желаещите. Според Гечев не ставало въпрос за грешка, а неправилна комуникация и неопитност.

"Това е недоразумение в комуникацията. Участвал съм в много такива форуми, такива декларации като тази там се прочитат, не се гласуват. Но министър Петрова можеше да изрази едно особено мнение. Заради неопитност си причиняваме скандали от нищото. В ПБ има качествени хора, невероятни експерти, но нямат политически опит, нормално е да влизат в такива недоразумения", категоричен бе Явор Гечев.

В петък пък Илияна Йотова дори каза, че не е имало координация между министърката и премиера Румен Радев, когато Петрова изрази подкрепата на България за Киевската декларация. Тя обясни, че вижда в изразената преди това от премиера Радев позиция за отказ от участие в Коалицията на желаещите легитимната позиция на страната ни.

Светът завря, България е на интересно място - на кръстопът за търговски пътища и близо до войни. Затова казвам, че малките грешки имат голям отзвук и от безобидни ситуации създаваме повод за недоразумения и скандали. Позициите на премиера Румен Радев и правителството са ясни и недвусмислени.

Това каза пред NOVA депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев. Той бе категоричен, че от ПБ гледат интересите на страната такива, каквито са, както в парламента, така и в правителството.

"Не искаме да подпомагаме с оръжия за която и да е държава, както и за Украйна, но не спираме никого да го прави. Няма изолация, има засилена комуникация и българският интерес се уважава", заяви Гечев.

Според него страната ни не помага и на САЩ, като даде разрешение те да разположат до 8 от своите военни самолети-цистерни на авиобаза "Безмер" до Ямбол, които ще подкрепят действията им във войната в Иран.

"Спазваме ангажимента си от 2006 г. към САЩ. В същото време Иран не са ни вражеска държава и никой не се радва, че трябва да взима такива тежки избори. Сега рискът е премерен, въпреки че решението е тежко. САЩ са ни доверен партньор, с тях имаме сериозни икономически отношения. През тях преминава и решаването на проблемите с "Лукойл" и визите. Нямаше да спечелим нищо, ако им бяхме отказали, това вече е отговорна позиция", каза Гечев.

"Държавата беше излъгана с протоколите предния път, когато повече самолети от същия вид бяха на гражданското летище в София. "Безмер" е военна база, имаме ангажименти към САЩ и НАТО", допълни той.

В понеделник премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли (миналия петък), е получил спешна нота от САЩ с искане на авиобаза "Безмер" да бъдат базирани 8 американски самолети - цистерни и до 250 военнослужещи, които да подпомогнат военните действия на Щатите в Близкия Изток.

В сряда парламентът разреши престой от 24 юли до 1 октомври. Става по силата на споразумението ни със САЩ от 2006 г. за ползване на базите, които ще се ремонтират с пари от НАТО.

Властта бе питана настоятелно какво ще поиска страната ни в замяна. При първото пускане на американските самолети за периода от февруари до май България получи дерогацията за "Лукойл". При идването си на власт премиерът Радев говори по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп за отпадане на визите за българи, ако се удължи разрешението за престой, накрая кабинетът му все пак го удължи до 30 юни. В петък Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за престой на самолетите чрез пост в социалната си мрежа "Трут сошъл".

При първото пребиваване на летящите цистерни Техеран отправи нота към София, направи го и сега. Последваха успокоения, че България и Иран запазват традиционно добрите си отношения.

Депутатът от групата на ПБ коментира и обявената в петък кандидатура за президент на сегашния държавен глава Илияна Йотова.

"Аз познавам Илияна Йотова и това за мен е силна кандидатура, една от най-добрите, а тя доказа, че е много добър президент. Въпреки това моите пристрастия не значат кандидатура на партията", обясни Гечев. И изрази надежда за партията му да няма друг вариант за кандидат.

"Мисля, че тя има изключително добро име при нас и се справя изключително добре. Парламентарната група има високо мнение за нея и това си личи. Все пак сме демократична формация и не си забраняваме да говорим и да мислим", каза още той.

Президентът Илияна Йотова обяви кандидатурата си за предстоящите избори за държавен глава наесен. Ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от политическа сила. Тя остави на премиера Румен Радев да реши дали партията му ще я подкрепи на президентските избори есента.

Според Явор Гечев времето за реални реформи ще дойде с бюджет 2027.

"Сегашният бюджет не ни даде време за това. Правителството трябваше да се занимава с един принуден бюджет, не наш, преди още да са изтекли 100 дни, откакто е на власт. Сега трябва да се приготви и бюджет за 2027 г. Надявам се, че до 2030 г. ще можем да направим всички реформи, които планираме. Ако сега министерството на финансите не подготви бюджет, в който да се видят реформите, това ще се види от обществото", коментира Гечев.

Финалният вариант на бюджета предвижда приходи, помощи и дарения в размер на 49,6 млрд. евро и разходи за 56,8 млрд. евро. Очакваният икономически ръст е 2,6 % и средногодишна инфлация от 4,3%.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа" . Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро или 30,1 на сто от БВП.

В него са заложени дефицит 5,7%, инфлация , ръст на икономиката 2,6%. С 30% по-скъпи винетки и по-скъпи цигари заради нов акциз. Отменена е формулата за изчисляване на минималната заплата, като до определянето на нова, ще важи сегашният и размер. Въвежда се почасово изчисляване на трудовия стаж при непълен работен ден. Духовниците ще получават с 25% по-ниски заплати. Не са предвидени пари за нова детска болница и нови детски градини. Заплатите в бордовете остават без таван, орязаха само броя на членовете им на трима.