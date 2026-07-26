Ивайло Калфин: България ясно да определи границите на съюзническата подкрепа

"България трябва да бъде уведомявана за целите на използването на тези войски или техника. Страната може да изрази резерви по отношение на използването им във военни действия." Това заяви бившият външен министър Ивайло Калфин по повод разрешението, което българският парламент даде американски военни и самолети-цистерни да бъдат разположени в авиобаза „Безмер" в подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток.

Всъщност именно Ивайло Калфин е министърът, който преди 20 години заедно с тогавашния държавен секретар на САЩ Кондолиза Райс подписва споразумението за съвместно използване на български военни съоръжения от България и САЩ. Той припомни, че споразумението предвижда съвместно използване на няколко български военни обекта, които остават под българско командване и на българска територия.

„Няма никаква екстериториалност. Това са български поделения с български командири", подчерта той.

Калфин обясни, че първоначалната цел на споразумението е била провеждането на съвместни учения и повишаване на отбранителните способности на страните от източния фланг на НАТО. И докато той е бил част от външното министерство, няма информация българските бази да са били използвани за бойни операции по време на войните в Ирак и Афганистан.

Според него обаче ситуацията днес е коренно различна от тази преди две десетилетия.

„Сега Съединените щати вече не казват, че самолетите се използват за тренировъчни полети, а за подпомагане на военни действия в Близкия изток. България не участва във войната, но предоставя територия за тази дейност", каза Калфин. Той допълни, че някои европейските държави като Италия и Испания са отказали подобни искания, докато държавите от източния фланг на НАТО настояват за по-силно американско военно присъствие.

Според него България трябва ясно да определи границите на съюзническата подкрепа.

„Има червена линия и предполагам, че правителството я знае. Хубаво е да я заяви", каза бившият външен министър.

Той разкритикува липсата на категорична позиция на кабинета по отношение на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

„За мен тази война е безсмислена. Не е ясно как се очаква да завърши, а за нея плащаме всички – и в България, и в Европа", заяви Калфин.

Според него страната ни трябва да има ясна политическа позиция и за войната в Украйна. Не е достатъчно да се заявява, че страната подкрепя мирни преговори, а трябва да бъдат предложени конкретни инициативи за постигането им.

Калфин коментира и предстоящите избори за президент у нас, както и изявлението на сегашния държавен глава Илияна Йотова, че ще се кандидатира за поста. Той я определи като „един от силните кандидати" за президент.