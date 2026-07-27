60 000 тениски менте хванати у нас по време на световното по футбол

Екипите на Кристиано Роналдо и Лео Меси са сред най-търсените фалшификати

В сайтовете продават и фланелки, които още не са пуснати официално от отборите

Преди началото на световното по футбол Асен Димов искал да купи на 6-годишния си син фланелка на Лео Меси, за да го запали по любимото си хоби.

Отворил няколко сайта с обяви и харесал тениска по мярка на момчето за 13 евро. Все пак решил да провери каква е цената на официалния вносител. Видял, че дори на промоция са минимум 65 евро.

Димов явно е попаднал на обява, която предлага ментета. Още преди началото на мондиала от агенция “Митници” забелязали ръст в опитите за контрабанда на тениски и други стоки, свързани със световното. Периодът съвпада и с края на националните първенства и финала на Шампионската лига. Освен това в края на сезона често клубните отбори показват новите си екипи и изиграват поне един мач с тях. Всичко това води до засилен интерес сред феновете, но и на производителите и продавачите на ментета.

От началото на юни митничарите са заловили около 60 000 тениски и спортни екипи на отборите от световното и водещите клубове. Повечето случаи са при проверки на Капитан Андреево. Турция е един от най-големите производители на фалшиви стоки, другият е Китай.

Повечето заловени национални фланелки менте са били на фаворитите - световния шампион Испания, финалиста и предишен носител на трофея Аржентина, Франция и Португалия.

Прави впечатление обаче, че следващите по популярност са Хърватия и Босна и Херцеговина, която победи Италия на баражите за мондиала. Вероятно крайната дестинация на екипите е била към двете балкански страни, но са ги хванали още в България.

Редовно са обект на филшифициране и екипите на клубовете, в които играят три от най-често срещаните имена по гърбовете на фланелките менте. Това са испанското крило на “Барселона” Ламин Ямал и играчите на “Реал” (Мадрид) - французинът Килиан Мбапе и бразилецът Винисиус Жуниор.

Екипите на Ламин Ямал от Испания са сред най-трафикираните ментета.

Сред другите клубни отбори, чиито фланелки менте са засичани, са финалистът от последната Шампионска лига и носител на титлата в Англия “Арсенал”, победилият ги след дузпи френски “Пари Сен Жермен”, както и традиционно силно поддържаният у нас италиански гранд “Милан”. Разбира се, има и на други отбори и играчи, а точна статистика не се води. Данните са по наблюдения на митничари, но не са прецизни.

Те най-често хващат тениски на мегазвездите Кристиано Роналдо и Лео Меси. Седмицата на Португалия се състезва за саудитския “Ал Насър”, а десетката на Аржентина играе за американския “Интер” (Маями). И докато менте тениска за дете на 6 г. като сина на Димов е с цена от 13 до 20 евро, то за бащата сумите започват от 25 евро заради по-големия размер.

Особено интересен е случаят с резервна фланелка на “Милан”, пусната за 30 евро в един от сайтовете за продажба. Обявата е публикувана на 24 юни. Само че италианският колос представи екипа месец по-късно - на 20 юли.

Сред малкото разлики с истинската е липсата на спонсор в областта на кръста. Дори е изписана материята, която оригиналният производител ползва за фен екипите. Те се търгуват по 100 евро в сайта на “Милан”. Ментето обаче е направено да изглежда като версията за играчи. Там например емблемата е с лепенка, а не бродерия. Материята е малко по-хубава. Цената без име на играч започва от 150 евро. Очаква се фланелката да бъде хит сред тифозите на “росонерите”. Решена в бяло, на врата ѝ е изписано Dopo Istanbul c’e sempre Atene - “След Истанбул винаги има Атина”. Фразата е популярна сред феновете на “Милан” - препратка към два драматичични финала от Шампионската лига. През 2005 г. в Турция “Милан” поведе с 3 гола на полувремето срещу “Ливърпул”, след почивката английският тим изравни и грабна трофея след дузпи. Този сезон обаче стават 20 г. от финала в Атина между същите 2 отбора, който “Милан” спечели с 2:1 с 2 гола на Пипо Индзаги. Бившият нападател и настоящ треньор бе избран да е сред тези, които представят фланелката.

Интересното е, че в сайта за обяви се продава и третият екип на “Милан” за новия сезон. Тимът все още не го е представил, но в медиите има догадки как ще изглежда.

Бум на хванати фалшиви футболни екипи има преди всяко голямо първенство. На европейското преди 2 г. например само на 30 май 2024 г. са заловени пратки с 26 755 тениски на участници в турнира. Пътували в камион от Турция за Германия, която бе домакин на първенството.

Превозвачите на ментета пробват няколко тактики, за да прекарат тениските. “Откриваме ги както сред декларирания товар, така и при случаи, при които има несъответствие между обявеното съдържание и реално превозваната стока”, казва Георги Господинов, началник на митническия пункт на Капитан Андреево. В транспортните документи често ги описвали общо или с неточни обозначения. Понякога екипите се смесвали с други товари, а някои пътували и скрити в тайници.

Невинаги са в големи количества и се случва да ги пренасят с коли. Това са т.нар. куфарни търговци, които вземат по няколко бройки. А проверките се правят по метода за анализ на риска и при предварително планирани акции.

При съмнения, че стоката е фалшива, от митниците питат правопритежателя на марката. Това важи не само за футболните екипи. Ако оттам отговорят, че фланелката не е истинска, тя се унищожава. Причината е, че няма как да се докаже какви материали, багрила и други са ползвани за нейното производство и че е безопасна за здравето. А Господинов посочва и другия проблем - ощетяването на легалния бизнес за сметка на организираната престъпност. Уверява, че митниците ще продължат проверките.

Георги Господинов е шеф на митническия пункт на Капитан Андреево.

От 15 до 26 юни в Европа се проведе международната операция “Пирати 4”. Тя бе срещу бандите, които се занимават с фалшификации, митнически измами и незаконната трансгранична търговия. Действията бяха ръководени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана - Frontex, а Агенция “Митници” беше колидер заедно с Европол. Сред откритите в рамките ѝ футболни екипи попадат тези на хърватската звезда Лука Модрич.

По време на акцията у нас са задържани 186 858 стоки заради нарушаване на права на интелектуалната собственост. Както и 165 548 кутии недекларирани цигари, 4000 кг фреон и 163 кг парфюмни есенции. Конфискувани са 5,17 кг злато, 77 880 евро, 4000 британски паунда и 5400 щатски долара. Общо у нас са задържани стоки за близо 5 млн. евро - 1/3 от сумата на всичко конфискуванo по време на международната акция.