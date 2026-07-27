ДАНС на невиждан досега лов за руски шпиони, 44 прогонени от страната

Проблем в разузнаването: кандидатите за агенти са нискоинтелигентни и им липсва обща култура

Необичайно активен лов на руски шпиони е предприела българската контраразузнавателна служба ДАНС. Поне това личи от доклада за дейността ѝ през миналата година.

Документът е подписан от бившия председател на ДАНС Деньо Денев, който по предложение на правителството на Румен Радев бе заменен от Пламен Тончев.

Докладът описва дейността на агенцията при управлението на предишния редовен кабинет - на Росен Желязков, а е одобрен в края на април от служебния на Андрей Гюров дни след парламентарните избори, които Радев спечели. Публикува се от Министерския съвет чак сега.

За миналата година ДАНС е разкрила като шпиони и изгонила от страната 44-ма чужденци, става ясно от доклада. За първи път в доста от описаните случаи се посочва и произходът им и той е руски.

Двама руснаци са изгонени от страната и имат

забрана за влизане на територията на целия ЕС заради действия срещу интересите на България

Още един е бил свързан с руските специални служби, посочва агенцията в доклада за дейността си. Като изрично свързани с Русия са посочени още двама шпиони и един българин, който се е бил като

доброволец на фронта срещу Украйна

ДАНС посочват разкриването на други 12 шпиони, за които обаче не се съобщава с коя чужда разузнавателна служба са били свързани. Към статистиката си добавят и 25-има чужденци, които са кандидатствали за българско гражданство, но контраразузнаването е открило техни връзки с чужди спецслужби.

Подобен “урожай” на заловени шпиони не е бил описван досега от ДАНС в нито един от годишните ѝ доклади. А за повече изгонени чужденци контраразузнаването е докладвало единствено през 2022 г., когато обаче в бройката бяха прогонените от правителството на Кирил Петков 70 руски дипломати.

В доклада на ДАНС за 2025 г.

не е споменат случаят с инвеститора в незаконния град в “Баба Алино” Олег Невзоров

Той първо бе изгонен от ДАНС през юли 2025-а, но 3 дни по-късно тогавашният шеф на контраразузнаването Деньо Денев е променил заповедта си за него. Според разследване на “24 часа” първоначалното изгонване на бизнесмена е било заради връзки с трафик на наркотици и хора. Въпреки че по паспорт е украински гражданин, името на Невзоров публично се свързва с Русия и руски интереси. Той е разследван и в родината си Украйна.

В доклада си за 2025 г. контраразузнаването набляга и на това, че е попречило за издаването на визи на “множество чужди граждани” заради опасност от зловредно влияние. На същото основание ДАНС е дала отрицателни становища и за подновяването или издаването на журналистически акредитации на чужденци.

Отново необичайно в настоящия доклад се обръща доста подробно внимание на дейността на руските специални служби. Обикновено досега те се маркираха с 2-3 изречения в общата част за дейността на чужди разузнавания на българска територия. Сега обаче се набляга на

опитите на Русия да сътрудничи с паравоенни формирования,

да провежда хибридни атаки и дори саботажи.

Особено внимание се обръща и на опитите на чужди служби (но неназовани) да въздействат при вземането на външнополитически решения от България, особено по отношение на изпълнението на ангажиментите ни към ЕС и НАТО.

Активността на чужди специални служби у нас се запазва на устойчиво високи нива, което се обуславя от предизвикателствата по отношение на сигурността в региона на Черно море и Западните Балкани и от съюзническите ни ангажименти в рамките на Европейския съюз и НАТО. Няма съществена промяна в целите им - придобиване на информация и създаване на позиции на влияние в централни и местни власти, религиозни, културни, научни и образователни институции, медии, неправителствени организации, предприятия от стратегически икономически сектори и др., пишат от контраразузнаването.

От ДАНС изрично предупреждават за

висок риск от саботажи срещу критични обекти от енергетиката и инфраструктурата

Става ясно и че агенцията е помагала при намирането на петролни доставки, след като срещу “Лукойл” бяха наложени американски санкции.

Продължават да се наблюдават негативни проекции върху български общности в държави от региона, изразяващи се в дискриминация и престъпления от омраза, прилагане на административен натиск, възпрепятстване дейността на техните организации, информационни операции с антибългарски характер, опити за заличаване на българско културно-историческо наследство и за манипулиране на историята и др., гласи информацията пък по отношение на ситуацията в страните от Западните Балкани.

Доста по-малко подробности за дейността си представят в своите доклади другите две специални служби - Държавна агенция “Разузнаване” и Служба “Военно разузнаване”. И при тях войната на Русия срещу Украйна е основна тема, по която са работили.

ДАР обръща специално внимание на опитите на руските специални служби да всяват разногласие в ЕС и НАТО.

Произтичащите от РФ потенциални рискове по линия на сигур-ността ще запазят своя траен характер в перспектива, независимо от сценариите за развитие на войната в Украйна и отношенията между Брюксел и Москва, анализират от разузнаването.

То единствено от службите разглежда и нападението от страна на САЩ и Израел срещу Иран, въпреки че стана в началото на 2026 г. Според българските разузнавачи способностите на Иран да се сдобие с оръжие за масово поразяване са значително намалени след ударите, но силната подкрепа на иранците за режима на аятоласите е изненадваща.

За поредна година от разузнаването се оплакват, че трудно намират служители. При голяма част от кандидатите назначението е пропаднало заради нисък коефициент на интелигентност и незадоволителна обща култура.

Разширяване на обхвата на кибероперациите срещу критични системи в държавите от ЕС и НАТО, включително и в България, докладват пък военните разузнавачи. Само те обръщат сериозно внимание на усиленото превъоръжаване на страни от Западните Балкани с използването на китайско и руско въоръжение. Въпреки че не е назовано в документа, военните ни разузнавачи вероятно имат предвид мащабното превъоръжаване на Сърбия, предприето от президента Александър Вучич.