Димитър Стоянов: Ще гласувам за Илияна Йотова

Отговорът е шаблонен, решението дали ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент трябва да го вземат колективните ни органи. Работил съм 9 г. с нея, тя е отличен политик и категорично заявявам, че бих гласувал за нея. Даже да е различно решението на партията, аз ще отстоявам своето мнение.

Това каза военният министър Димитър Стоянов пред bTV.

Президентът Илияна Йотова обяви кандидатурата си за предстоящите избори за държавен глава наесен. Ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от политическа сила, обяви самата тя по БНТ.

Тя остави на премиера Румен Радев да реши дали партията му ще я подкрепи на президентските избори есента.

"Видяхме как манипулираха предишните кабинети, самолетите-цистерни не бяха за учение, бяха за същите мисии, за които идват и сега - военните в Близкия изток. Решението беше трудно, защото ние от "Прогресивна България" винаги сме били за мирното решаване на всеки конфликт. Лесно може да се каже "не", но трябва да се отчитат последствията от този отказ. В случая сме страна по договор, поели сме ангажимент към САЩ със споразумението през 2006 г., и трябва да го изпълним", коментира Стоянов за разполагането на до 8 военни самолети-цистерни на ВВС на САЩ на авиобаза "Безмер".

Той упрекна реакцията на "т.нар. евроатлантическа опозиция":

"Те избягаха от дебата (ГЕРБ, ПП и ДБ отказаха да участват в гласуването за разполагането на самолетите, което парламентът гласува в сряда - б.р.). Страх ги беше да вземат решение. Не ни бяха нужни гласовете на ДПС, така или иначе ПБ щеше да вземе това решение. Но ето тук опозицията показа своята двуличност. Защото кой е двуличен? Този, който представя съвсем открито всички факти, или тези, които 3 месеца лъгаха", запита военният министър.

"От опозицията манипулират фактите, защото на заседанието на комисията по отбрана във вторник аз предложих да бъде закрито заседанието, и да им бъдат предоставени цялата информация за рискове, мерки и условия, както и докладът на "Военно разузнаване", но те отказаха", каза още министърът.

Всъщност тогава депутатите от опозицията поискаха да им бъдат предоставени всички документи, за да могат наистина да се запознаят с данните на службата. От ДБ дори поискаха в заседанието на комисията да се включи шефът й бриг. ген. Венелин Венев и да представи въпросният доклад, но предложението бе отхвърлено с гласовете на управляващите.

Запитан дали и в случая има някаква договорка, заради която правителството позволи престоя на самолетите, както бе през февруари - заради дерогацията на "Лукойл", Стоянов бе категоричен, че при премиера Румен Радев решенията са суверенни.

"Ако заради бензин е взето това решение при Андрей Гюров, не мога да зная. Въпреки че бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в няколко свои участия каза, че разменна монета е била дерогацията. Явно е било така. Ние бяхме категорични, че самолетите трябва да напуснат гражданското летище в София, но този 1 месец (удълженият срок за оставането им от 31 май до 30 юни - б.р.), бе даден, защото всяка военна операция, иска време, за да бъде препланирана", категоричен бе Стоянов.

"Категорично не сме ги използвали за разменна монета, аз с такива неща не се занимавам. Аз се занимавам с това да осигуря сувереността и сигурността на страната, както и изпълнението на съюзните ангажименти. България има достатъчно проекти, които са свързани със САЩ, моите конкретни задължения като военен министър, са за нормалния престой на тези самолети и да минимизирам рисковете за българските граждани", каза още той.

""Има рискове и страхове, това е нормално. Ролята на държавата е да ги минимализира. Във връзка сме със САЩ и върховното ръководство на НАТО. Всичко това може да бъде разрешено с достатъчно ефективни мерки - необходимите системи да бъдат разположени на "Безмер", например", каза още военният министър.

"Освен България от средата на февруари такива самолети има и в Румъния, досега не сме видели да има атака в тази посока. Уверен съм да кажа, че предприемаме необходимите мерки, за да минимализираме рисковете", увери той.

Относно потенциална ракетна атака на Иран към България, министър Стоянов каза, че всичко е възможно, но страната ни е под "чадъра на ПВО на НАТО, който обхваща цялата територия", както и че разчитаме на системите за сигурност на алианса в Турция и Средиземно море.

"Не се притеснявам, че Иран може да изстреля ракета, това пък означава автоматично задействане на чл. 5 от договора на НАТО, предприели сме мерки да не се случи. Притеснявам се от страховете на хората, че не мога да ги убедя в правотата на нашите мерки. Срещите с хората ще продължат, пак ще отида в "Безмер", в околните села. Това е мой дълг - да съм сред местното население там", каза Стоянов.

Той отново не каза кога точно се очаква US самолетите да кацнат у нас, но поясни, че ще е през следващата седмица. Първоначално искането на САЩ бе това да стане още миналия петък на 24 юли.

"Искам да поясня, че разрешението за тези самолети е от 0 до 8, няма да надхвърлят тази бройка. Аз от моята експертност в областта смятам, че ще дислоцират по-малко, поради липса на пространство", обясни министърът.

Той коментира и осигуряването на цяла ескадрила изтребители F-16 за българските ВВС.

"Платени са първите 8 авансово, вторите ги плащаме постепенно, след като предното правителство разсрочи плащанията. Очакванията са втората осмица да дойдат в края на 2028 г., или началото на 2029 г. Първоначално трябваше да дойдат между 2027 и 2028 г., но причината за забавянето е производствена от страна на САЩ", каза Стоянов. И бе категоричен, че засега МиГ-29 са достатъчно, за да пазят българското небе, като допълни, че могат да свалят дрон, навлязъл

Очаквайте подробности!