Управляващите ограничават предизборната агитация във фейсбук - ще е като в медиите

Регулацията е за кандидати и доставчици на медийни услуги, не за личните мнения, уверяват от ПБ

Правила, по които да се говори за политика в социалните мрежи във времето на предизборната кампания, предлагат управляващите от “Прогресивна България” с промени в Изборния кодекс. Идеята им е агитацията в мрежите да се приравни на тази в медиите, но конкретните правила ще се уточнят във вторник, когато правната комисия в парламента ще разгледа промените на второ четене. Измененията в Изборния кодекс трябва да бъдат окончателно приети до края на седмицата - преди лятната ваканция на депутатите.

“Правилата на този кодекс относно предизборната агитация и оповестяването на резултати от социологически проучвания се прилагат съответно и за съдържание, разпространено чрез социални мрежи, включително много големите платформи и лични блогове, като контролът по спазването им ще се осъществява от ЦИК”, гласи предложението на ПБ за промени на текста между двете четения. И в оригиналния си законопроект, който вече мина първото “да” в пленарната зала, хората на Румен Радев предлагат подобна разпоредба.

Така управляващите приравняват социалните мрежи и медиите по отношение на агитацията и резултатите от екзитполовете, които се обявяват в изборния ден. В медиите агитацията е позволена само когато е брандирана като такава и има предупреждение, че купуването и продаването на гласове е престъпление. А данните от социолозите са разрешени чак след 20 ч, когато приключва изборният ден. Забранено е да се агитира в деня на вота и съботата за размисъл. Но сега тези забрани се заобикалят през социалните мрежи, които не бяха със статут на медийни услуги.

От така написаните текстове обаче може и да се заключи, че новите правила ще важат за всички профили и страници в социалните мрежи, не само за медии и политици.

“Предложението не е насочено към ограничаване на свободното изразяване на гражданите. Всеки ще продължи да може свободно да изразява политическо мнение. Регулацията е насочена към предизборната агитация, извършвана от участниците в изборния процес, и от профили или страници, които фактически изпълняват ролята на медийни канали за разпространение на политически послания. Личните мнения не се превръщат автоматично в предизборна агитация единствено защото са публикувани в социална мрежа”, обясни за “24 часа” Николета Тодорова от “Прогресивна България”, която е член на правната комисия. НИКОЛЕТА ТОДОРОВА Снимка: Фейсбук

Въвеждат разпоредбата, тъй като социалните мрежи са основният канал за директна връзка с избирателите, но в момента за тях няма никакви ограничения, подчерта тя.

“Ще бъде позволена всяка агитация, която е законосъобразна и спазва правилата на Изборния кодекс. Предложението не ограничава политическия дебат, а цели еднакви правила за всички участници. Когато кампанията се води в социалните мрежи, следва да важат същите изисквания за прозрачност, отговорност и спазване на изборните правила, които вече съществуват за останалите медии”, каза още Тодорова.

След като депутатите уточнят как точно ще изглежда забраната и за кого ще важи, отговорна за спазването ѝ ще е ЦИК. На всеки вот в комисията получават сигнали за нарушения в социалните мрежи, но тъй като те не бяха регулирани от закона, тя не ги разглеждаше, а само съдържанието на медиите.

Преди второто четене има още едно предложение от ПБ - незрящият депутат Иван Янев предлага машините за гласуване да се пригодят за хора със зрителни проблеми, така че и те да могат да упражнят вота си самостоятелно. В момента имат право на придружител, който да застане с тях пред машината и да им помогне. Той иска всяка машина да има аудиоинтерфейс с говорещ модул на български със слушалки, тактилна и/или виртуална клавиатура и увеличен шрифт за хората с намалено зрение.

“Промяната” предлагат с машини да се гласува във всяка секция с над 100 избиратели, а не над 300, както е сега, също и не МВР да отговаря за удостоверяването на машините. От ДПС отново настояват за купуване на машини-броячки за хартиените бюлетини, с които сега ще се гласува само в малките секции. “Възраждане” искат да се въведе образователен ценз за членовете на СИК - минимум основно.

В петък пък Конституционният съд допусна за разглеждане жалбата на ДБ, ПП и “Възраждане” за разпределението на мандатите в ЦИК. В новия ѝ състав ДПС получи двама, а ДБ и ПП останаха с по един член.