Илияна Йотова послуша хората и се заяви за президент, мъжете срещу нея още не смеят (Обзор)

Гюров обяви, че такова решение не се взема прибързано, а проф. Даниел Вълчев ще приеме да е само гражданска кандидатура

За мен е важна подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене, и които казват: “Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас”.

С тези думи първата жена президент на България Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира като титуляр за пълен президентски мандат на изборите наесен. И допълни: След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.

Решението си Илияна Йотова обяви до голяма степен изненадващо в петък вечерта - в предаването “Панорама” по БНТ. Направи го

точно 6 месеца след като пое поста на

държавен глава след оттеглянето на Румен Радев. Той си тръгна на 23 януари, когато Конституционният съд обяви оставката му за приета. И предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и по телевизионни и радиостудиа.

Но явно не успя да провокира мъжете, които се очаква да се изправят срещу нея, също да заявят ясно своите намерения.

И в неделя, при участието си пред БНР, Андрей Гюров предпочете да не казва какво ще е решението му. А Даниел Вълчев отново подчертава, че вижда смисъл да играе само ако е граждански кандидат.

Самата Йотова влиза на “Дондуков” 2 вече 10-а година, след като два пъти печелиха изборите заедно с Радев, чийто вицепрезидент бе. Но вече като президент

видимо промени тона на политическия диалог

Разчупи досегашния протокол, като посрещаше лично на входа всеки свой гост за консултациите с партиите преди излъчването на служебния кабинет и после за връчването на мандата на новото правителство. Впрочем отиде и лично в студиото на “Панорама” в петък - малък, но важен жест към обществената телевизия, след като дълги години неписаната традиция бе на “тежки” интервюта с президенти, заснети в техните кабинети и излъчвани на запис.

Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, обяви самата тя. Разказа, че са я мотивирали хората, които всеки ден среща и ѝ казват

“Не се отказвайте, г-жо президент”,

и допълни, че именно такива хора, а не само известни лица ще има в централния ѝ инициативен комитет и в тези по места.

А още минути след думите ѝ в ефир с пост във фейсбук първи подкрепа ѝ даде лидерът на социалистите Крум Зарков.

Решението дали ще бъде подкрепена от Румен Радев и “Прогресивна България”, е изцяло тяхно, уточни Йотова.

Като “един от най-подготвените ни политици” я описа Антон Кутев. “Едва ли България заслужава по-достоен президент от г-жа Илияна Йотова”, заяви депутатът Димитър Здравков, който дълги години бе част от екипа ѝ на “Дондуков” 2. И двамата обаче направиха уточнението, че окончателното решение ще се вземе от партийните органи. Военният министър Димитър Стоянов пък заяви категорично, че би гласувал за нея, защото е "отличен политик", дори и мнението на партията да е различно.

Изненадващо ласкаво се изказа и Бойко Борисов. Лидерът на ГЕРБ не пропусна да я критикува за това, че не свиква КСНС за американските самолети и Иран и заема позициите на Радев, но даде и позитивна оценка за президента: “Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик, много умно каза, че инициативен комитет ще я издигне. Не съобщи вицепрезидент, с което си остави отворена врата за тези, които ще я подкрепят. С кандидатурата си обедини всички леви. Предполагам, че ПБ ще я подкрепи, защото няма очи да не я - ще е грозно, ако не я подкрепи. На 100% съм сигурен, че ще бъде подкрепена.”

Самата Йотова уточни, че името на кандидата за вицепремиер ще съобщи наесен.

“Не мога да си изкривя душата, че откакто стана президент, тази институция се държи по съвсем различен начин, отколкото през 9-те години на Радев. Тя действа със замаха на президент. Изборът на Гюров беше най-правилното решение, за да има такова правителство”, коментира още Борисов. Убеден е, че

с Йотова левите имат силна заявка,

която може да бъде победена само с инициативен комитет и силна кандидатпрезидентска двойка независимо от различията между партиите вдясно. “Само това е шансът да се отиде на балотаж и да има успех. Всеки, който казва различно от това, играе в отбора на Радев”, повтори офертата към другите десни лидерът на ГЕРБ.

От ПП и ДБ обаче вече няколко пъти заявиха, че е невъзможно да играят заедно с Борисов за президент. А той съобщи, че партията му ще вземе решение кого ще подкрепи през септември.

Междувременно соченият като кандидат на демократичната общност Андрей Гюров (и вече обявен за негов “личен” фаворит от Иван Костов) все така казва, че не бил взел окончателно решение. Виждам, че много хора имат очаквания и се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Но това е изключително важно и отговорно решение. То не е лично, то е за това как ще се развие България в следващите 5-10 г. и затова трябва да бъде взето много внимателно, а не припряно, коментира бившият служебен премиер в неделя. Обясни, че “българските граждани трябва да са спокойни,

демократичната общност ще има свой кандидат”

Решаващият фактор в президентската надпревара нямало да е подкрепата на политическите лидери, а доверието на гражданите. Междувременно обаче соченият за негов вице бивш главен секретар на МВР Георги Кандев даде да се разбере, че май влиза в ииграта. “Политиката е ново поприще и аз като човек, служил на родината близо 30 години, смятам, че то може да бъде служение на обществото”, каза той пред Нова тв с уговорката, че още обмислял. Андрей Гюров Снимка: Архив "24 часа"

Единствено като граждански кандидат би се включил за “Дондуков” 2 деканът на Юридическия факултет на СУ проф. Даниел Вълчев. Завъртя се тази тема. Аз я обмислям, отнасям се сериозно, но нито водя, нито съм водил, нито смятам да водя разговори с която и да е политическа сила. Ако такава кандидатура има някакъв смисъл, това е тя да бъде гражданска кандидатура. Ние не избираме кого ще потупа по рамото г-н Борисов или кой ще издигне г-н Радев, заяви бившият министър на образованието в кабинета “Станишев” пред bTV. Даниел Вълчев Снимка: Архив "24 часа"

Засега намеренията си да участват във вота са обявили Николай Ненчев и Иван Христанов, и двамата лидери на малки партии и бивши министри - единият на отбраната в “Борисов 2”, другият на земеделието в “Гюров”.