Илияна Йотова изрази солидарност с германците: Осъждам всеки акт на тероризъм

В този труден за Федерална Република Германия момент изразявам дълбоко съжаление и солидарност с германския народ. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви.

Това написа във фейсбук президентът Илияна Йотова след атентата срещу гейпарада в Берлин в събота. Събитието, посветено на любовта и приемствеността, от години привлича стотици хиляди участници.

И тазгодишното му издание започна с празненства, усмивки, музика и положителни емоции, но бе трагично прекратено, когато около 22 ч ван се вряза в тълпата в парка Тиргартен близо до емблематичната Бранденбургска врата. Докато организаторите даваха инструкции на посетителите, на сцената зад тях се появи голям надпис "Евакуация".

Една жена беше убита по време на атаката, а десетки бяха ранени. Според последна информация пострадалите са поне 29 души, като от тях най-малко 8 са тежко ранени, други 3-ма се борят за живота си.

В ранните часове на неделя от местната полиция обявиха, че са успели да идентифицират похитителя. Бил "известен на органите на реда като член на ислямистката сцена тук, в Берлин". По-късно те разкриха и самоличността му - Абдул Балут, на 21 години.

Германската телевизия РББ пък съобщи, че заподозреният за атаката на парада Берлин Прайд е застрелян по време на полицейска операция в градински комплекс в берлинското предградие Шпандау.

"Подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достойнството, толерантността и върховенството на закона", категорична е Йотова.