Адвокат Ковачева: Не годините за убиеца на Милен Цветков бяха важни, а да създадем прецедент

Не броят години, които Кристиан Николов, убил в катастрофа журналиста Милен Цветков, ще лежи, са били важни при делото срещу него. А създаването на прецедент за признаване на умишлено убийство.

Този коментар направи във фейсбук адвокат Надежда Ковачева, която защитаваше наследниците на Милен Цветков в делото.

"Върховният касационен съд промени присъдата на убиецът на журналиста Милен Цветков. Според решението на съда Кристиан Николов е осъден за умишлено убийство, след като преди ВКС бе отсъдил, че причиняване на смърт на пътя може да не е по непредпазливост", обясни тя.

Преди дни в някои медии се появи информация, че Николов ще излезе предсрочно от затвора, а заради положения труд там и добро поведение, наказанието му е значително намалено, а до края му остават по-малко от 3 години.

Делото за смъртта на Милен Цветков ще се запомни с това, че за първи път от години магистратите приеха, че причиняване на смърт на пътя може да не е по непредпазливост. "Кристиан Николов е убил журналиста при евентуален умисъл", категоричен беше ВКС. Но защото е млад и преди това не е извършвал престъпление, наказанието му беше 9 г. затвор.

Обвинението на младежа също беше за причиняване на смърт при евентуален умисъл, което беше прецедент. Дотогава практиката на държавното обвинение, а и на съдилищата беше смъртта на пътя да се приема за причинена по непредпазливост.

Кристиан Николов, който блъсна и уби Милен Цветков, излиза от затвора догодина, установи "България Днес" през април. Върховният касационен съд го осъди на 9 години затвор. Приспадна се обаче времето, прекарано в следствения арест и под домашен арест (от април 2020 г. до юли 2023 г.). Кристиан започна да изтърпява ефективното си наказание в затвора през юли 2023 г. Според правни анализи от момента на влизането му в пандиза му остава да изтече само година, тъй като има добро поведение. Мъжът има и забрана да управлява автомобил за срок от 10 години.

Ето какво написа адв. Надежда Ковачева във фейсбук:

ВКС измени присъдата и осъди подсъдимия за по- тежко престъпление - умишлено причиняване смъртта на Милен Цветков при ПТП. Наказанието остана същото, защото законът не позволява да му се отежнява положението. Ако беше отменена присъдата и върнато делото на Апелативния съд, процесът още нямаше да е приключил, гражданското дело спряно и обезщетението НЕполучено. Заслугата на дъщерята на Милен - Калина към справедливостта е сериозна. 2 години затвор по - малко, но за умишлено престъпление. При сходни обстоятелства - виновният водач да не е предприел никакви неутрализиращи мерки за избягване на удара и смъртта, съдът занапред ще е длъжен да осъжда за умишлено причиняване на смърт при ПТП. Прецедентът ни бе цел, а не 2 или 3 години затвор повече. Бях приятел и адвокат pro bono на Милен като журналист, не само след смъртта му. Дано имам време да разкажа. Това, което изпитвам към МИЛЕН Жак Превер го е казал:

"Мое храбро хлапенце, мой мил момчурляк,

дали ще доплуваш до отсрещния бряг?

Пред тебе са само небе и вода,

и крясък на птици: Свобода! Свобода!"