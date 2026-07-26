Потушиха пожара между Кърналово и Михнево, засегнал е 200 декара сухи треви

Пожарът, възникнал по-рано днес в района между селата Кърналово и Михнево, е напълно потушен, съобщи за БТА главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Петрич.

Към момента обстановката е спокойна, всички противопожарни екипи са изтеглени от района и не се налага да бъде осигурявано дежурство, тъй като пожарът е окончателно ликвидиран.

По първоначални данни огънят е засегнал около 200 декара сухи треви и храстова растителност. Няма пострадали хора, както и засегнати жилищни, стопански или други сгради.

В потушаването на пожара са участвали три екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич, два екипа на Аварийното звено към Община Петрич, служители на горските стопанства и доброволци от местното население. Благодарение на бързата реакция и добрата координация между всички участници е предотвратено разпространението на огъня към близките населени места и горски територии.

„Хвърлят се отпадъци, след това се палят и се стига до пожари. Нека хората бъдат по-отговорни и да не изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места“, каза главен инспектор Тилев.

Причините за възникването на пожара предстои да бъдат окончателно изяснени. По първоначална информация на мястото на възникналия днес пожар също е имало нерегламентирано сметище. Пред следващата седмица се очаква повишаване на температурите. Затова и началникът на РСПБЗН призова хората да не палят огън на открито и да не изхвърлят фасове.