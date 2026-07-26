Южна Америка и Централна Азия танцуват на една сцена в Русе

Двудневният международен фолклорен празник „Ритми без граници" започна днес с дефиле и концерт на три състава от Южна Америка и Централна Азия. В Русе гостуват оркестранти, певци и танцьори от Експериментална танцова компания „ETNIA" от град Согамосо в Колумбия, Ансамбъл за народни инструменти „SHABYT" към Казахския агротехнически изследователски университет „С. Сейфулин" в столицата Астана и Фолклорен танцов ансамбъл „GAMI" от град Алмати, Казахстан. Това съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Преди събитието участниците дефилираха от Дома на културата по ул. „Александровска" и се спряха пред Халите и пред Часовника, където всяка от групите забавлява публиката с кратки анимации. След това пред сградата на Община Русе започна официалният концерт на съставите.

Заместник-кметът Златомира Стефанова приветства артистите и подчерта, че Русе е европейската врата на България – град с отворено сърце за културата, който събира в едно разнообразието на света. „Тази вечер градът ни отново свързва континенти, нации и вековни традиции. Музиката и танцът ни напомнят, че макар да идваме от различни кътчета на планетата, всички споделяме едни и същи човешки емоции, радост и стремеж към красота", заяви Стефанова.

Школата по танцови изкуства „GAMI" представи хореографии, посветени на азиатския фолклор. Костюмите и движенията на състава пресъздадоха характерни елементи от културното наследство на Казахстан.

Ансамбълът за народни инструменти „SHABYT" изнесе концерт на живо с автентични инструменти, характерни за музикалните традиции на Централна Азия. Програмата включи произведения, предавани през поколения, и даде възможност на публиката да се запознае с рядко срещано звучене.

Танцова компания „ETNIA" поднесе репертоар, вдъхновен от южноамериканското културно наследство. Изпълнителите съчетаха традиционни ритми с елементи на съвременна хореография, а постановката включи разнообразие от цветове и костюми, отразяващи регионалната идентичност на артистите.

Водещ на концерта беше Илия Деведжиев. Събитието се организира от Община Русе със съдействието на ЦИОФФ България (Национална секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства), а артистичен директор е Богдан Донев.

Утре в 19 ч. шествието ще потегли от площад „Княз Александър Батенберг". Танцьорите ще спрат за музикална и танцова анимация на площад „Хан Кубрат" при паметника на Цигуларчето. След това ще се отправят към сградата на Общината за втория си голям концерт от 20:30 ч.