Патриарх Даниил отслужва литургия днес за празника на свети Панталеймон и свети Седмочисленици

Патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи днес литургия за празника на свети великомъченик Панталеймон и на светите Седмочисленици в столичния храм „Св. Седмочисленици". Това се съобщава в програмата на Софийската митрополия за богослуженията през юли.

Христовата саможертва е най-високият пример за милосърдие, себежертвена любов, всеотдайна, безусловна любов към човеците. Милосърдието и милостта е тази висша добродетел, която най-много ни приближава към Бога. Това каза на 27 юли 2025 г. в проповедта си към миряните българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в храма „Свети Пантелеймон" в Самоков. Той възглави тогава патриаршеска света литургия за празника на църквата, която се намира в двора на самоковската болница. Почитаме и паметта на светите братя Кирил и Методий и на техните ученици - Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий, които полагат основата на просветата във вярата. Патриарх Даниил каза тогава, че сме наследници на доблестни мъже и даде пример със светите Седмочисленици.

Българската православна църква чества днес успението на свети Климент Охридски, както и паметта на свети великомъченик Пантелеймон, и на свети Седмочисленици, пише проф. Иван Желев в рубриката си „Православен календар" на Българската телеграфна агенция.

На този ден от древност се почита паметта на лекаря Пантелеймон, привлечен в Христовата вяра от свещеномъченика Ермолай, чиято памет чествахме вчера. Пантелеймон живял в малоазийския град Никомидия. Изучил лекарското изкуство и с готовност помагал на всички страдащи от различни заболявания. А когато чрез християнството се запознал с важността на любовта към ближния, „най-голямата от всички добродетели" по думите на св. апостол Павел, Пантелеймон започнал да лекува безплатно. С това не само се прочул и бил проповедник на Христовата любов сред бедни и богати, но и привлякъл завистта на други лекари. Наклеветен, че е християнин, той бил заловен и измъчван по времето на гонението на Диоклетиан и неговите съимператори през 303 г. Останал твърд във вярата си, той бил убит с меч и останал в паметта на Църквата като истински Христов последовател, състрадателен към всеки страдащ човек.

Шест века по-късно на този ден се упокоил от многото си трудове най-известният от учениците на славянските просветители свети Кирил и Методий - свети Климент, Охридски архиепископ. Изпратен от св. цар Борис Първи в югозападните български земи, той работил с изключителен успех, трудейки се денем и нощем за обучението на над 3500 свещеници и други служители на Българската църква. Според житието му той, като нов апостол Павел, облагородил непросветения български народ и го извисил духовно, водил го по пътя на спасението. Заради неговия праведен живот скоро след кончината му на 27 юли 916 г. започнали да го почитат като светец.

А по-късно на този ден е установен съвместен празник на светите Седмочисленици - Кирил и Методий, и на учениците им Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.