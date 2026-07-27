Благомир Коцев: ПП-ДБ не трябва да се коалира с ГЕРБ за президентските избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Не мога да говоря от името на всички, но смятам, че ПП-ДБ не трябва да се коалира с ГЕРБ за президентските избори", това заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването "Денят започва" по БНТ.

Той поясни, че е малко далеч от президентските избори към момента, но би подкрепил кандидатура на Андрей Гюров.

"Силно се надявам да е той, защото е една достойна кандидатура", каза Коцев.

За делото срещу него кметът на Варна поясни, че то е върнато обратно на прокуратурата за преразглеждане заради пропуски.

"В момента прокуратурата обжалва пред Апелативния съд и очакваме произнасянето", обясни Коцев.

Кметът коментира и незаконното строителство в местността Баба Алино, уверявайки, че се работи усърдно по издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки.

"Продължава работата, екипът в община Варна е силно съкратен поради моите съмнения за слабо представяне в областта на незаконното строителство. Освободени бяха много хора и в момента правим конкурси. Трудно се намират, това е специфична работа и такива експерти не са много", каза Коцев.

Той припомни, че министърът на регионалното развитие е обещал експертна подкрепа на общината, но по-късно Коцев е получил отговор, че такава няма да бъде предоставена.

"Не общината трябва да събаря на този етап, а инвеститорът. Ако той не го извърши, чак тогава общината може да се намеси и да извърши това за негова сметка", поясни кметът.