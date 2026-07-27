ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон и Мерц се опитват да дадат последен тласък ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23288993 www.24chasa.bg

Благомир Коцев: ПП-ДБ не трябва да се коалира с ГЕРБ за президентските избори

3388
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Благомир Коцев Кадър: БНТ

"Не мога да говоря от името на всички, но смятам, че ПП-ДБ не трябва да се коалира с ГЕРБ за президентските избори", това заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването "Денят започва" по БНТ.

Той поясни, че е малко далеч от президентските избори към момента, но би подкрепил кандидатура на Андрей Гюров.  

"Силно се надявам да е той, защото е една достойна кандидатура", каза Коцев.

За делото срещу него кметът на Варна поясни, че то е върнато обратно на прокуратурата за преразглеждане заради пропуски.  

"В момента прокуратурата обжалва пред Апелативния съд и очакваме произнасянето", обясни Коцев.

Кметът коментира и незаконното строителство в местността Баба Алино, уверявайки, че се работи усърдно по издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки.  

"Продължава работата, екипът в община Варна е силно съкратен поради моите съмнения за слабо представяне в областта на незаконното строителство. Освободени бяха много хора и в момента правим конкурси. Трудно се намират, това е специфична работа и такива експерти не са много", каза Коцев. 

Той припомни, че министърът на регионалното развитие е обещал експертна подкрепа на общината, но по-късно Коцев е получил отговор, че такава няма да бъде предоставена. 

"Не общината трябва да събаря на този етап, а инвеститорът. Ако той не го извърши, чак тогава общината може да се намеси и да извърши това за негова сметка", поясни кметът. 

Благомир Коцев Кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ