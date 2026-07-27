Възпитателката, упражнила насилие над дете в столична ясла, е уволнена

Камери показаха как един от възпитателите в 37 детска ясла "Проф. д-р Иван Митев" в столичния квартал "Изток" дърпа едно дете за ухото и т.н. В момента се води разследване, има преписка по случая в Софийска градска прокуратура.

Това разказа кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев по случая с насилие над дете, за който той сигнализира компетентните органи след получен сигнал от родителите на детето. В поста си във фейсбук, с който миналата седмица той направи случая публичен, той говори и за удря, влачи дърпа.

Става въпрос за инцидент, който касае един единствен работен ден за няколко деца. Не става въпрос само за едно подръпване на ухо, а дори е да е такова, аз, като баща на три деца считам, че това е недопустимо поведение за детска градина, коментира Георгиев.

Насилието е установено при проверката съвместно с Първо РУ и на база записите от камерите, които са навсякъде в яслата и с висока резолюция, разказа Георгиев. Той е уведомил дирекцията на Столична община и е изпратил писмо до директорката на яслата, с което е поискал дисциплинарно уволнение на възпитателката.

Това, за което разказа г-н Георгиев, отговаря на действителността, потвърди и директорката на яслата Елена Атанасова. Такъв служител няма място тук сред нас, категорична бе тя. Случката се разиграла в отсъствието на другите възпитатели, никой от тях не бил видял, показала проверката, но на камерите се вижда.

Никога не съм очаквала от нея, тя е преподавател по йога, ерудиран човек, потресена съм, разказа Атанасова. На другия ден възпитателката си взела отпуска, после болничен. Изпратила обяснение по имейла, в което отрича да е имала физически контакт с детето, което обаче се потвърждава от камерите.

Преподавателката работи в яслата от 1 г., от откриването й. Няма стаж, преди това е работила като йога учител и не е практикувала.

Възпитателката е дисциплинарно уволнена, потвърди директорката.

Това е изолиран единичен случай. Децата идват с желание, чувстват се обичани и добре при нас, разказа психологът на яслата Ирена Василева.

Проблемът с този вид персонал е огромен, няма желаещи, които да работят - така обясни тя какъв е принципът на подбор на кадрите в яслата.

Няма медицински сестри, трудно е с кадрите, допълни директорката.

Говорихме с колегите и следващата седмица ще направим извънредно заседание на комисията по здравеопазване към Столичния общински съвет по темата, обяви общинската съветничка Ваня Григорова. Тя коментира колко тежък е проблемът с кадрите.