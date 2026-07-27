Тодор Тагарев: Самолетите на САЩ в "Безмер", няма риск

Разчитаме на НАТО и на стратегическото сътруднитечство със САЩ, България получава много от САЩ от гледна точка на сигурност и отбрана и е най-добре да откликнем по най-добрия начин. Така коментира по bTV разрешението за разполагане на американски самолети на авиобазата "Безмер" Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната.

Според него летище София е много натоварено, така че е по-добре самолетите да бъдат насочени на други места. Ако има някакъв риск, той не е от чисто военна гледна точка. "България не разполага противоракетна отбрана, но НАТО има интегрирана система и като част от нея, може да бъдем защитени. САЩ помагат в много отношение, например в киберсигурността, включително в министерството на отбраната беше открит център за кибер отбрана. Има много други примери и ние печелим в голяма степен от това сътрудничество", каза Тодор Тагарев. Протестите срещу самолетите в българска авиобаза спъват нашата по-дълбока интеграция в НАТО и ЕС, смята бившият министър.

"Едва няколко са самолетите МИГ-29, които могат да летят. Сериозно трябва да се замислим. Все още нямаме двойка самолети F-16, които са застъпят на дежурство", коментира още Тодор Тагарев. Въпросът дали може да се пазим трябвало да бъде зададен към министъра на отбраната.