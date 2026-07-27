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142 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР. Няма пострадали. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните звена са реагирали на 180 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са 27 пожара, от които 10 – в жилищни сгради, два – в промишлени, пет – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 115 пожара, от които 74 – в сухи треви, горска постеля и храсти, три – в стърнища и 32 – в отпадъци.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, сред които няколко при катастрофи в транспортни средства, както и в помощ на други структури и на граждани в различни ситуации.

Регистрирани са и девет лъжливи повиквания.