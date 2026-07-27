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Любомир Дацов: Има благоприятна ситуация за по-решителни реформи в икономиката

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Любомир Дацов. Кадър: бТВ

Икономическият цикъл си върви. Имаме добре стояща икономика, благоприятна структура за данъците. Ако не се възползваш от това, а ще го караш стъпка по стъпка, не е правилно. Има нужда да охладим икономиката, за да няма тази висока инфлацията. Заплатите основно растат в публичния сектор. Това коментира по bTV  Любомир Дацов, бивш заместник-министър на финансите

Трябва да кажем какви са дългосрочните планове, каза още Любомир Дацов.

В момента управляващите трябва да отговорят как на тази конструкция ще осигурите условия, за да може да функционира бюджетът. Ако не се направи нещо с бюджета за 2027 г., данъците ще се увеличени, предупреди Любомир Дацов. 

Едно семейство ще се разпадне, ако не обновите една връзка - така е и с бюджета. Здравеопазването е с най-големите ръстове през последните години. Пенсионната система е дългосрочен проблем. Трябва да вървим към увеличаване на пенсионната възраст, каза още Любомир Дацов.

Любомир Дацов. Кадър: бТВ

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