Шофьор блъсна общински съветник и детето му на пешеходна пътека в Червен бряг

Шофьор блъсна общински съветник и 8-годишния му син на пешеходна пътека в Червен бряг, след което избяга. За случая, който е от събота вечерта, разказа самият общински съветник Петко Петков пред Нова тв. Той и синът му не са пострадали, но момчето е много уплашено.

Пешеходната пътека е обновена преди около две седмици и се намира на едно от най-видимите места в града.

„Нямам обяснение как се е случило това. Видях регистрационния номер на автомобила и му се обадих, защото го познавам. Той ми каза: „Вие ли бяхте? Не спрях, защото видях, че ви няма нищо", разказа Петков.

Половин час по-късно пристигна екип на полицията. Самоличността на водача беше установена и му беше съставен акт, допълни общинският съветник.

Пробата за алкохол на 36-годишния водач е отрицателна. На шофьора е съставен акт за нарушения, сред които за неподаден мигач при завой и неспиране на знак "Стоп". По информация на полицията тест за употреба на наркотици се извършва по преценка на органите на реда.

На следващия ден отново шофираше. Книжката му не беше отнета, а тест за наркотици не му беше направен, каза Петков. Водачът има роднински връзки с бившия главен секретар на МВР Ивайло Иванов, твърдят общинският съветник и жители на Червен бряг.

Майката на детето Поля Виткова, която станала свидетел на инцидента от балкона си, разказа, че синът им е силно изплашен. „Опитваме се да говорим с него. Той е на 8 години и вече разбира какво се е случило. За щастие няма физически наранявания, но преживя огромен шок", каза тя.

„Шокирани сме както от поведението на шофьора, така и от реакцията на институциите. Очаквахме подкрепа и защита от полицията. Вместо това още на следващия ден наши познати ни съобщиха, че същият човек отново шофира из града", допълни тя.

Жената разказа, че със семейството са се свързали следователи, които им казали, че водачът е бил засичан през годините за нарушения, свързани с незаконни цигари и нерегламентирана таксиметрова дейност.

Кметът на Червен бряг Атанас Атанасов изрази подкрепа към семейството и заяви, че подобни случаи са показателни за липсата на отговорност на пътя и зачестяват в цялата страна.