Част от напусналите болницата във Враца лекари и сестри искали да се върнат

Част от напусналите лекари и медицински сестри в болницата „Христо Ботев" във Враца искат да се върнат обратно. Това е съобщила директорът й д-р Кети Ценова, предава БТА.

Напусналите трябваше да започнат работа в новопостроената частна болница „Сърце и мозък" – Враца. По думите на директора, има подадени молби, на този етап са възстановени на работа около 6-7 души, с други текат преговори.

„При положение, че намерих хора, които да спасят положението, сега няма как да ги изгоня и да взема всички. По принцип Законът за лечебните заведения изисква всяко назначение да е съгласувано с преките ръководители на структурата. Така, че аз съм им оставила свобода да си избират персонала", коментира Ценова. Назначения в момента се извършват в хирургично отделение, където персоналът напусна групово, и в отделението по реанимация.

На този етап в лечебното заведение няма недостиг на персонал, каза още директорът д-р Кети Ценова.

БТА припомня, че в средата на март т.г. в един ден молби за напускане на болницата подадоха 26-ма медицински специалисти. Впоследствие общо напусналите станаха повече от 50 и това постави държавната болница в ситуация да започне да затваря отделения, тъй като няма необходимия минимум от персонал. Впоследствие новоизградената болница „Сърце и мозък" не успя да заработи. Според информация от болницата още през февруари е подадено заявление за издаване на разрешение за лечебна дейност, от страна на МБАЛ „Сърце и Мозък" – Враца всички изисквани документи и действия по процедурата са изпълнени и все още се чака издаването на окончателния административен акт.