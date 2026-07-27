Анализатор: Ако десните не издигнат един кандидат, рискуват да имаме избран президент още не първи тур

Крайно време е да влезем в нормалното - обявяване на кандидатури и заявяване на желанието да си във властта, независимо в коя, достатъчно време, така че да можеш със своето самочувствие на всичко онова, което представляваш и можеш, да имаш време да разгърнеш себе си, да направиш своята заявка в кампанията.

Така преподавателят по политически комуникации проф. Росен Стоянов коментира пред Нова тв заявката на първата жена президент Илияна Йотова, че ще се бори като титуляр за пълен мандат. В петък в предаването "Панорама" тя обяви, че ще бъде издигната от инициативен комитет, като акцентира на гражданското участие в него. Това е една сериозна заявка, остава да видим дали е предизвикателство и хвърлена ръкавица, коментира Стоянов.

Той определи като абсурдно заявяването на кандидатите в последния месец преди старта на кампанията. И определи като комуникационно вредно поведението на Андрей Гюров като отглас на заявката на Йотова. Получава се абсурд - някакви хора го искат, а той не ще, някакви хора те ухажват, а ти се дърпаш. Това кокетничене ми е характерно не толкова за мъжете, съжалявам да го кажа, не искам да обидя никого. Ще ми се по-категорично да се дават заявките, със самочувствие, независимо дали ще успееш или не, коментира Стоянов.

Въпреки че интервютата на Андрей Гюров и Георги Кандев в неделя вероятно са били уговорени преди изявлението на Илияна Йотова, след нея те станаха безсмислени, ако няма отговор на въпроса дали искаш да се кандидатираш, или не, коментира и журналистът Веселин Стойнев. И определи това като грешка.

Възможно е те да не са готови още, да не са сформирали инициативен комитет, но след заявката на Йотова ти няма какво друго да казваш на публиката искаш или не да се кандидатираш, допълни той и ги посъветва да не се явяват пред публиката, ако нямат отговор на въпроса.

И проф. Даниел Вълчев е в същата позиция - искам, ама нямам възможност, ще ми се, ама не ми се ще, но няма да ви кажа сега. Но заявката, че ще бъде граждански кандидат, е такъв ход, ако изобщо се кандидатира, че да отклони гласове от основните претенденти, независимо дали ще бъдат издигнати от инициативни комитети, било Йотова, било Гюров, е ясно, че в основата ще застанат партии. би отклонил гласове най-вече от демократичната общност и ГЕРБ, които не биха дали гласа си за един или друг кандидат, но би дал възможност и на тези, които са около Радев, да гласуват за по-десен и центристки човек. Това е обиране на шансовете на други да се разширяват, коментира още Стойнев.

Илияна Йотова постъпи добре - вкара нов разговор в политическата тематика и второ - демонстрира колко не са готови нейните конкуренти, коментира журналистът и бивш депутат от БСП Александър Симов. Той даде пример с Андрей Гюров, който и след заявлението на Йотова обясни в неделя, че още мисли и не е взел решение. Това бе нейният опит да зададе дневния ред, обясни Симов.

Това е провокация към Румен Радев - дали веднага ще се спретне да подкрепи Йотова, обяви още проф. Стоянов. Като военен тактик Радев е наясно, че има вероятност да загуби президентските избори, защото този, който е във властта, винаги инкасира загуба. И в този смисъл едва ли ще излезе със своя кандидатура, защото ако загуби, ерозията ще е много бърза, допълни той.

Той коментира и отказа на ПП и ДБ да имат общ кандидат за президент с ГЕРБ.

Борисов заявява много пъти, че трябва да се издигне кандидат, който да бъде избираем срещу това лявото да вземе цялата власт. Това означава дясно или център. И тази кандидатура трябва да е подкрепена от всички - с нежелание, с омерзение, но от всички. Ако не направят това, рискуват още на първи тур да имаме президент и той да не е от техните. Ако издигнат избираеми кандидати - повече от един в това дясно пространство, е възможно един от тях да стигне до втори тур, където всички тези реплики трябва да бъдат преформатирани, коментира Стоянов.