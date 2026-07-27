Шофьор с 3,94 промила алкохол удари кола в Добрич

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Шофьор с 3,94 промила алкохол в кръвта блъсна колата пред него на оживен булевард в Добрич. Това съобщиха от областната дирекция на МВР.

На 26 юли, около 16:10 часа е получено съобщение за катастрофа с материални щети по бул. "Добруджа", който е сред основните на града.

Установено е, че 43-годишен мъж, карал „Ситроен", блъска движещ се пред него лек автомобил БМВ. При последвалата проверка за употреба на алкохол на 43-годишния мъж, цифровата индикация отчита наличието на 3,94 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство. На 25 юли, около 00:25 часа в село Карапелит при проверка на лек автомобил „Опел", управляван от 24-годишен мъж, дрегерът отчита наличието на 2,14 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.