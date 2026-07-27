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Спипаха земеделец от Асеновград да кара трактор без книжка за трети път за 5 месеца

Ваня Драганова

[email protected]

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Трактор СНИМКА: Архив

Това ще му коства глоба от 600 евро

19-годишен земеделски производител от Асеновград беше засечен да кара трактор без книжка за трети път в последните 5 месеца. Това се е случило в едно от селата в общината на 13 юли т. г. Предишните две наказателни постановления за същото нарушение са с дати 26 февруари и 1 април 2025 г.

Той не е осъждан до момента и договорил с прокуратурата да бъде освободен от наказателна отговорност и глобен с 600 евро. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград. 

Трактор СНИМКА: Архив

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