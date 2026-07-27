ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Движението между Кресна и Благоевград минава двупо...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23289501 www.24chasa.bg

На 29 юли пет села в Сливенско временно остават без вода

692
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Без вода в Болярово и още 5 населени места остават без вода на 11 юни Снимка: Pixabay

 В пет села в община Сливен на 29 юли ще бъде  нарушено подаване на вода, причината са профилактични ремонтни дейности на „Електроразпределение Юг", съобщиха от ВиК – Сливен, цитирано от БТА

От 9 до 16,30 часа без нормално водоснабдяване ще бъдат селата Божевци, Зайчари, Изгрев, Средорек и Стрелци.

От водоснабдителното дружество призовават жителите на засегнатите населени места предварително да се запасят с необходимите количества вода за периода на прекъсването.

Поради профилактични ремонтни дейности, извършвани от „Електроразпределение Юг" ЕАД, през миналата седмица бе нарушено водоподаването в няколко населени места в област Сливен.

Без вода в Болярово и още 5 населени места остават без вода на 11 юни Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ