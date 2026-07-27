На 29 юли пет села в Сливенско временно остават без вода

В пет села в община Сливен на 29 юли ще бъде нарушено подаване на вода, причината са профилактични ремонтни дейности на „Електроразпределение Юг", съобщиха от ВиК – Сливен, цитирано от БТА
От 9 до 16,30 часа без нормално водоснабдяване ще бъдат селата Божевци, Зайчари, Изгрев, Средорек и Стрелци.
От водоснабдителното дружество призовават жителите на засегнатите населени места предварително да се запасят с необходимите количества вода за периода на прекъсването.
Поради профилактични ремонтни дейности, извършвани от „Електроразпределение Юг" ЕАД, през миналата седмица бе нарушено водоподаването в няколко населени места в област Сливен.