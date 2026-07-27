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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23289518 www.24chasa.bg

В Ямбол пръскат против кърлежи в паркове и тревни площи

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Пръскане срещу кърлежи и комари Снимка: Архив

Община Ямбол ще извърши поредно пръскане против кърлежи на тревни площи в паркове, междублокови пространства и по кварталите. Обработките започват тази вечер и ще продължат до сряда – 29 юли, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация, предава БТА.

Пръсканията ще са по предварителен график в тъмната част от денонощието между 23 и 5 часа сутринта.

Първоначално ще бъде обработена територията на парк Ормана, Гребния канал, Градския парк, централната градска част, комплексите „Диана", „Граф Игнатиев", „Хале", както и различните булеварди и входни артерии. На следващия ден ще се продължи с кварталите „Каргон", „Златен рог", „ Георги Бенковски", „Стара Планина", „Васил Левски", „Възраждане" и „Зорница". Дезакаризация ще бъде извършена и в небетонирано корито на река Тунджа, посочиха от Общината.

По-рано този месец беше направена поредна дезинсекция срещу комари във всички райони на града. Пръсканията срещу кърлежи, комари и бълхи в Ямбол започнаха в средата на април т.г., като до момента са извършени вече няколко обработки на териториите за обществено ползване.

Пръскане срещу кърлежи и комари Снимка: Архив

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