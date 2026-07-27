В Свищов задържа двама, шофирали след употреба на наркотични вещества и на алкохол

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Полицаи в Свищов са задържали 18-годишно момче, управлявало лек автомобил след употреба на наркотични вещества, и 33-годишен мъж, шофирал с 1,43 промила алкохол. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, предава БТА.

В събота в хода на специализирана полицейска операция в Свищов е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 18-годишен местен жител. При теста за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на метамфетамин. Младежът е дал кръвна проба. Образувана е преписка.

При същата специализирана операция е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 33-годишен мъж от свищовското село Хаджидимитрово. При проверка на шофьора за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,43 промила. Мъжът е дал кръвна проба. Образувано е бързо производство.

И двамата водачи са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Преди дни свищовската полиция задържа 18-годишно момиче, шофирало след употреба на наркотици.