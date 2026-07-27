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Откриха човешки останки при ремонт в село Българско Сливово

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Полицейска лента СНИМКА: Архив

Човешки останки са открити по време на ремонт в имот в село Българско Сливово, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Костите са иззети, предстои да им бъдат направени експертизи, допълниха от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

В началото на месеца собственик на автосервиз в Свищов се натъкна на човешки останки, след като скат се свлече зад сградата му в резултат на дъждовете.

Той обяснил, че зад сервиза му в района на стадиона, се е свлякла земна маса от 4-метров скат. Отивайки да провери има ли щети по сградата, е открил човешки кости. Останките изглеждали много стари. Местните казват, че в района е имало старо гробище.

Полицейска лента СНИМКА: Архив

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