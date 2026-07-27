Младеж с тротинетка пробва да бяга от проверка, в бельото му - 21 дози кокаин

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Дилър на кокаин бе хванат при акция на жандармерията в Слънчев бряг. Той крил дрогата в бельото си.

25-годишният младеж бил с тротинетка. Около 18,20 часа на 25 юли жандармеристи опитали да го спрат за проверка. Вместо това младежът дал газ и опитал да избяга.

Когато го хванали, се оказало, че крие 21 пликчета с кокаин в бельото си. Това е стар метод на дилърите, които се надяват, че при проверка дрогата няма да се открие.

Мъжът е задържан в районното управление в Несебър, а по случая се води разследване.