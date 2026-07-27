Човешка небрежност е вероятната причина за пожара между селата Кърналово и Михнево

Човешка небрежност е най-вероятната причина за пожара в неделя между селата Кърналово и Михнево. Това съобщи началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Петрич главен инспектор Стоян Тилев, предава БТА.

Според него огънят е тръгнал от нерегламентирано сметище. Засегнати са около 200 декара сухи треви и храстова растителност. Благодарение на бързата и координирана намеса на екипите на РСПБЗН – Петрич, Аварийното звено към Община Петрич, служители на Държавното горско стопанство и доброволци от района пожарът е овладян без да има пострадали хора и без да бъдат нанесени материални щети.

Главен инспектор Тилев напомни, че само през изминалата седмица трима нарушители са били санкционирани, след като, въпреки въведените забрани, са палили огън на открито. Той призова гражданите да проявяват повишено внимание и стриктно да спазват противопожарните изисквания, особено с оглед на очакваното повишаване на температурите през следващите дни.

От началото на юли в община Петрич се отчита ръст на пожарите. Пожарните екипи призовават гражданите да бъдат изключително внимателни при работа на открито и своевременно да подават сигнали при забелязан пожар.