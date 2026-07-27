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Момиче е с опасност за живота след катастрофа край Павликени

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Снимката е илюстративна Снимка: Снимка: Архив

Двама младежи са пострадали при катастрофа на пътя Павликени – село Стамболово. Непълнолетно момиче, пътник в катастрофиралия автомобил, е с опасност за живота. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало тази нощ. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 18-годишен от Павликени, в зоната на дясна крива е излязъл от пътното платно и се е блъснал в крайпътно дърво. В резултат на това са пострадали водачът, който е с фрактура на крак и непълнолетно момиче от свищовското село Царевец, което е настанено с множество травми във великотърновската болница и е с опасност за живота.

На водача е взета кръвна проба. Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната при катастрофи са загинали шестима, съобщиха по-рано от МВР.

Снимката е илюстративна

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